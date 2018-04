As 12 melhores bolsas-de-estudo que estão com inscrições abertas

O mais antigo programa de bolsas de estudo do mundo está aberto. As oportunidades do Santander da Fundação Obama também estão na lista

Nathalia Bustamante

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas com inscrições abertas, para que você não perca tempo e nem prazos! A seleção de abril inclui bolsas para cursos de verão até uma bolsa do GRAMMY Latino para quem deseja estudar música na graduação.

Graduação

Inscrições abertas para o Preparatório gratuito da Fundação Estudar

A Fundação Estudar está com pré-inscrições abertas para seu programa de preparação com foco em jovens que desejam cursar a graduação no exterior. Totalmente gratuito, o Prep Estudar Fora (antigo Prep Scholars) tem como objetivo oferecer orientação sobre o processo de candidatura a universidades de fora do país. As pré-inscrições vão até o dia 23 de abril pelo site.

Os selecionados recebem orientação individualizada de especialistas sobre o processo de application – utilizado na seleção para graduação no exterior, especialmente por instituições norte-americanas. São abordados temas como provas SAT e ACT, exames de proficiência em inglês como TOEFL e IELTS, essays, college list, etc. Ao longo do ano, os jovens também são acompanhados por um mentor que tenha cursado a graduação em outro país. A organização também proporciona auxílio financeiro para os custos do application, caso necessário.

Bolsa integral de graduação na Universidade de Westminster

A Universidade de Westminster, localizada no Reino Unido, recebe até dia 31 de maio as candidaturas para sua bolsa de graduação. A primeira etapa da candidatura consiste em submeter a application a um curso de graduação na instituição britânica, o que exige envio de documentos como cartas de recomendação e essays. Apenas com a carta de aceite em mãos é possível submeter a candidatura à bolsa de estudos. Todos os documentos relacionados à application devem ser enviados por Correio ao setor de bolsas de estudo da Universidade de Westminster, até 31 de maio.

O apoio financeiro concedido pela instituição de ensino cobre todas as despesas do candidato. Ou seja, tanto a anuidade do curso de graduação quanto despesas como acomodação, passagens aéreas e manutenção do aluno no Reino Unido ficam a cargo da instituição.

GRAMMY Latino oferece bolsas de graduação em Música

A Fundação Cultural do GRAMMY Latino abriu inscrições para uma série de bolsas de estudo, as “Becas Talento para Matrícula”, as “Becas de Asistencia para Matrícula” e as “Becas Carlos Vives”. O foco das bolsas Grammy é, justamente, apoiar os alunos de música que tenham especial interesse na música latina. Serão aceitas candidaturas até o dia 10 de abril. De 10 a 200 mil dólares. Antes de tudo, o processo de seleção exige que o aluno já tenha sido aceito em uma escola de música de prestígio a nível internacional.

Inscrições abertas para três programas de bolsa do banco Santander

As inscrições para o programa Top España, que oferece um curso de espanhol de curta duração, seguem abertas até dia 3 de maio. O prêmio é um curso de três semanas na Universidade de Salamanca, em que alunos de graduação e professores podem aprimorar seus conhecimentos no idioma espanhol e na cultura do país.

Os interessados em fazer intercâmbio acadêmico têm outros programas à disposição. O Santander Mundi foca períodos de até seis meses e oferece bolsa-auxílio de 4 mil euros. As inscrições para a iniciativa vão até 11 de julho.

Já Programa Bolsas Ibero-Americanas concederá 1070 bolsas de estudo, para intercâmbios em um dos nove países participantes, como Uruguai, Chile e Portugal. O auxílio financeiro equivale a 3 mil euros e as inscrições vão até o dia 12 de setembro. Confira os detalhes dos três programas de bolsa do Santander.

Bolsas integrais para curso de políticas públicas na Espanha

A Fundação Botín, organização que atua no desenvolvimento social mundial, está com inscrições abertas até o dia 17 de maio para o programa de Fortalecimento da Gestão Pública na América Latina. O curso de políticas públicas é destinado a universitários de 19 e 23 anos, que tenham concluído mais de 50% do curso de graduação (não importa a área) até o dia 30 de setembro, e que tenham interesse em seguir carreira no setor público.

Durante oito semanas, os estudantes selecionados assistirão a aulas e participarão de palestras e debates sobre as áreas de fundamentação política, jurídica e histórica, economia, filosofia política e serviços públicos. O programa inclui também viagens acadêmicas e culturais na Espanha, além de visitas a empresas e instituições e finalização do curso na Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Brasil. Todas as despesas para o curso de políticas públicas (passagens aéreas, traslados e alojamento) estão inclusas.

Veja mais em Exame