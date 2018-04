Eddie Redmayne presta homenagem a Stephen Hawking no funeral do astrofísico

Ator foi um dos convidados da cerimônia de Hawking.

No funeral do astrofísico Stephen Hawking, que aconteceu no último sábado (31) em Cambridge, Inglaterra, o ator Eddie Redmayne (“Animais Fantásticos e Onde Habitam”), um dos primeiros a chegar, também foi um dos que prestaram homenagem ao astrofísico, que faleceu no dia 14 de março.

O ator leu uma passagem de Eclesiastes 3.1:11. De acordo com a Associated Press, aproximadamente 500 convidados foram ao funeral de Hawking, ocorrido na na igreja de Great St. Mary’s. O astrônomo Martin Reese também foi um dos que prestaram homenagem.

