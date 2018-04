Vai trocar o número? WhatsApp Beta para traz função muito desejada

O WhatsApp é um dos principais mensageiros instantâneos do mundo. O app sempre está sendo atualizado para trazer novidades, onde novos recursos pedidos pelos usuários sempre acabam entrando na plataforma. A função da vez é relacionado à troca de número de telefone.

Um dos maiores problemas quando o assunto é troca de número de telefone, é dizer para seus contatos manualmente que seu número foi trocado, certo? Agora, com uma nova funcionalidade que foi liberado na versão beta do aplicativo para Android, você não precisa perder tempo escrevendo aquela mensagem para mandar pros seus amigos, parentes, colegas, etc. O aplicativo fará isso pra você.

