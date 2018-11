5 truques para melhorar a velocidade no Android

É bem provável que no momento em que começou a usar seu smartphone, você tenha ficado contente com o desempenho e com o quanto a multitarefa funcionava sem demora. Porém, com o tempo, o aparelho começa a ficar lento e até dar aquelas travadas irritantes. A boa notícia é que há alguns procedimentos e boas práticas que podemos fazer para trazer a boa fluidez de volta. Está tudo ao alcance das configurações e sem baixar apps. Basta saber onde encontrar as opções dentro do Android e é isso que ensinamos nas dicas abaixo.

1. Libere espaço no armazenamento

Todas as fotografias que você tirou e os aplicativos instalados cobram pedágio quando o armazenamento do seu telefone começa a lotar. Seu smartphone precisa de algum espaço livre para funcionar fluidamente e sem lags (aquelas travadas irritantes). Portanto, se ficar sem espaço, fica sem velocidade.

Uma das maneiras mais fáceis de liberar espaço é desinstalar aplicativos que não usamos mais. Se clicarmos em um deles e mantemos o ícone pressionado, um pequeno menu se abre e veremos a opção para desinstalá-los.

Existem outras formas de liberar espaço, como excluir arquivos baixados que não são mais usados, como alguns PDFs que já lemos e não precisamos mais. Vá em configurações do seu Android, e escolha a opção Armazenamento. Nos itens que aparece, escolha Downloads e exclua arquivos que não precisa mais.

Veja mais no Olhar Digital