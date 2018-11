Black Friday: comércio eletrônico fatura R$ 2,6 bilhões em 2018

Mais de 2,4 milhões de consumidores fizeram compras online. Alta foi de 23% em relação a 2017, segundo a Ebit

As vendas no comércio eletrônico foram de R$ 2,6 bilhões na Black Friday 2018, alta de 23% em relação a 2017. Os dados são da Ebit|Nielsen, empresa especializada em informações sobre vendas online no Brasil.

O número de pedidos cresceu 13%, para 4,27 milhões, enquanto o tíquete médio expandiu 8% para R$608. O número de consumidores únicos (que fez ao menos uma compra online) cresceu 9% em relação ao ano anterior, para 2,41 milhões.

O número superou a expectativa. A previsão era de alta de 15% no faturamento para R$ 2,43 bilhões, 3,76 milhões de pedidos (+6,4%).

