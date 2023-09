WhatsApp pode ganhar recursos de mensagens multiplataforma em breve

O WhatsApp pode ter suporte a mensagens multiplataforma em breve. Essa seria uma medida rumo às regulações da União Europeia de 2024, que falam sobre a necessidade dos aplicativos receberem mensagens de apps de terceiros para empresas como ByteDance, Meta, Amazon, Apple, Alphabet (Google) e Microsoft.

Conforme informado pelo portal WABetaInfo, a versão beta v2.23.19.8 do mensageiro verde já uma tela para janelas de conversa de aplicações de outras plataformas. Entretanto, ainda não é possível interagir com essa página, mesmo que ela indique a intenção da Meta de estar de acordo com a UE.

Além de não ser possível interagir, tela não mostra nenhum tipo de botão ou opção e ainda se encontra totalmente vazia. Mas, como o prazo mencionado pela União Europeia é até março do próximo ano, ainda há tempo até que esse recurso esteja funcionando no WhatsApp.

Neste momento, essa é uma das funções que ainda faltam para que o app de mensagens se torne uma plataforma mais completa. Entre as novidades implementadas recentemente ao aplicativo, está uma opção que facilita criar novos grupos dentro da plataforma.

