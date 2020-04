WhatsApp deve liberar videochamada com mais de quatro pessoas

Alessandro Feitosa Jr.

Em tempos de isolamento social as videochamadas parecem ter se tornado parte do dia a dia – é o melhor jeito para tentar diminuir as saudades de amigos e familiares nesse período de surto de coronavírus. E o WhatsApp está testando aumentar o limite de usuários que podem fazer parte de uma ligação por vídeo, que hoje é de 4 pessoas.

A novidade foi descoberta pelo pessoal do WABetaInfo, que fica de olho nas novidades das versões beta do aplicativo de mensagens. Ainda não sabemos quantos participantes serão permitidos após a atualização, que também não tem data para acontecer, mas certamente serão mais de 5 usuários simultâneos.

A opção de chamadas por vídeo no WhatsApp apareceu em 2016 e sempre teve essa limitação de pessoas conectadas ao mesmo tempo. O Facebook Messenger, app irmão do WhatsApp, permite até 50 pessoas por videochamada e, na minha experiência pessoal, costuma ter uma conexão mais estável.

É provável que a atualização com o novo limite chegue ao WhatsApp nas próximas semanas, mas ainda não há uma data específica. O pessoal do WABetaInfo lembra que, embora tenham encontrado indícios do novo limite, ainda não é possível incluir mais de 4 pessoas nas ligações – mesmo que você use o app na versão beta.

Via Gizmodo

