Falha no Google+ expôs dados de meio milhão de contas

A rede social da Google, Google+, foi afetada por uma falha informática que expôs dados pessoais de meio milhão de contas, disse nesta segunda-feira a gigante da Internet, que anunciou medidas para proteger as informações dos internautas.

Em março, durante uma auditoria de segurança interna do Google , no qual as pessoas com uma conta do Gmail são registradas automaticamente, o grupo com sede em Mountain View, Califórnia, descobriu uma falha que corrigiu “imediatamente”.

Os nomes dos proprietários das 500.000 contas, endereço de e-mail, profissão, gênero e idade foram os principais dados expostos, assegura a Google em seu site.

