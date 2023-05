Assim como suas atitudes, hábitos e traços de caráter fazem de você uma pessoa única, sua identidade serve como uma espécie de “ingrediente secreto” que diferencia sua empresa de inúmeros concorrentes. Neste artigo, você aprenderá o que é uma identidade e como criá-la (por exemplo, usando o serviço online Turbologo).

O que é uma identidade?

Identidade corporativa (também “identidade”) é um conjunto de elementos e materiais que criam uma certa imagem da empresa aos olhos dos consumidores. A identidade corporativa trabalha o reconhecimento e a memorabilidade da marca, e cria a primeira impressão sobre ela.

A identidade é muitas vezes confundida com o branding. Branding é uma técnica de marketing que visa a criação de uma marca única. A identidade torna a empresa reconhecível aos olhos dos clientes potenciais. Além disso, ela forma uma conexão emocional entre você e outros agentes do mercado, associa-se com seus produtos e serviços, expande a base de clientes fiéis e influencia a percepção da marca.

Como criar uma identidade de marca

Antes de criar uma identidade, você precisa descobrir em que consiste.

O que é uma identidade de marca

Halo Branding

Logotipo

Podemos dizer com segurança que toda a identidade repousa sobre o logotipo. Ela deve atender aos seguintes requisitos:

1. A logomarca deve ter uma composição simples, sem detalhes desnecessários;

2. Não é necessário usar um grande número de fontes e cores no logotipo;

3. Esqueça as tendências da moda se você não quiser que o logotipo esteja desatualizado em seis meses;

4. O logotipo deve atender aos padrões específicos de sua indústria. (É claro que você pode sempre abandonar as tendências convencionais de design e seguir seu próprio caminho, mas faça-o de forma consciente);

5. O logotipo deve causar uma forte impressão e permanecer na memória do público por um longo tempo.

É sempre melhor criar várias versões de um logotipo e depois escolher a melhor. Para uso posterior, o logotipo deve estar em diferentes formatos (raster e vetor) e tamanhos, e também é desejável ter uma versão em preto e branco.

Cartões de visita

Se você pretende expandir ativamente seu negócio, então simplesmente não pode prescindir de um estoque de cartões de visita. Um cartão de visita original com as informações necessárias só aumentará a impressão favorável que você causou em seus potenciais clientes e parceiros. A regra mais importante aqui é a simplicidade: o logotipo e as informações mais importantes sobre a empresa devem ser colocados no cartão de visita. Sem detalhes extras e soluções de design!

Formulários

Um cabeçalho é um dos elementos mais importantes de uma identidade. O formulário pode ser usado para ofertas comerciais, pedidos, declarações, protocolos e para qualquer correspondência comercial. O formulário pode ser chamado de uma de suas mídias publicitárias. Muitas vezes acontece que o conhecimento de um potencial cliente ou parceiro com sua empresa começa com um papel timbrado. Como é correto, os símbolos e contatos da empresa são colocados no formulário.

Emails

O e-mail continua a ser uma forma eficaz de comunicação no mundo dos negócios. Como garantir que suas cartas não se percam entre as inúmeras mensagens que enchem as caixas de e-mail de clientes e fornecedores?

Antes de mais nada, pense no propósito da carta. Se você quiser se conectar com o destinatário, sua mensagem deve ser concisa e amigável. Se você está perseguindo um objetivo educacional, cuide da facilidade de percepção do texto. Se, por exemplo, você quiser contar ao seu público sobre sua nova linha de roupas, inclua algumas fotos atraentes de seus produtos para manter os clientes interessados.

Pacote

Se você estiver produzindo produtos tangíveis em vez de digitais, certifique-se de cuidar da embalagem apropriada. A embalagem é importante para tudo, desde as garrafas de café gelado que você vende em sua cafeteria até as roupas que os consumidores encomendam em sua loja online. Uma embalagem atenciosa não é uma bagatela. Ela é capaz de causar uma impressão favorável no comprador, estimulando-o a novas compras. Não perca a oportunidade de mostrar seu design corporativo em toda a sua glória.

Como criar uma identidade?

Você pode encomendar a criação de uma identidade em um estúdio de design ou em um freelancer, você também pode utilizar serviços online para este fim. Vamos considerar cada opção com mais detalhes.

Estúdio de design

Uma ótima opção para médias e grandes empresas que têm um grande orçamento.

Vantagens:

– Designers profissionais;

– Um grande número de estúdios.

Desvantagens:

-Alto preço;

– Longo prazo de execução.

Designer freelancer

Esta opção é adequada para qualquer empresa. Você pode encontrar freelancers que trabalham por pouco dinheiro e vice versa. Para procurar freelancers, há muitos sites, são fáceis de encontrar na busca.

Vantagens:

– Grande seleção de especialistas;

– Produtos de qualidade (se o designer for bom).

Desvantagens:

– É difícil encontrar um designer bom e barato;

– Ele pode pegar dinheiro e desaparecer;

– Pode não gostar do resultado.

Serviço online

O serviço on-line é adequado para iniciantes e empresas de médio porte. Você pode tentar criar uma identidade para sua empresa agora mesmo, com a ajuda de Turbologo.

Vantagens:

– Conveniente gerador de produtos;

– Você pode criar rapidamente um grande número de layouts de identidade;

– Preço pequeno (o logotipo de baixa resolução pode ser baixado gratuitamente);

– Você pode mudar e baixar produtos a qualquer momento;

– Os produtos estão disponíveis em formato vetorial e raster.

Desvantagens:

– É mais provável que um designer crie um design único.

Isso é tudo! Escolha o método apropriado e crie corajosamente uma identidade corporativa. Boa sorte!

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...