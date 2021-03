Instagram libera lives com até 4 pessoas simultaneamente

O Instagram lançou, nesta segunda-feira, (1º), um recurso que permite transmissões ao vivo com até quatro perfis simultâneos. Chamado de Salas Ao Vivo (Live Rooms, em inglês), a funcionalidade abrirá novas possibilidades para os criadores de conteúdo trazerem mais pessoas para participar de lives. A novidade está disponível nos aplicativos para Android e iOS.

Tal qual ocorre na transmissão de duas pessoas, apenas o organizador da live poderá convidar os participantes para entrar na sala. Os outros três podem ser adicionados ao mesmo tempo, ou então aos poucos. O convite aparecerá sempre no canto superior da tela e o usuário deverá aceitá-lo para adentrar na conversa. Quando o limite de participantes for atingido, uma nova pessoa só poderá entrar quando alguém sair da transmissão.

Com mais participantes, a tendência é de gerar mais alcance, engajamento e visualizações das transmissões. Será possível, por exemplo, promover talk shows ou rodas de debate. Músicos e bandas poderão se reunir virtualmente e fazer uma apresentação, cada um de sua casa, para os espectadores. Atores e atrizes poderão encenar peças, acompanhando, em tempo real, a reação do público. Competidores vão poder executar tarefas simultaneamente e ao vivo.

O Instagram permitirá a expansão dos negócios com o uso das Badges, uma maneira de os usuários apoiarem financeiramente seus criadores de conteúdo favoritos. Também será possível usar o Salas Ao Vivo para executar ações empresariais de parcerias pagas com mais de um influenciador digital ao mesmo tempo. Neste último caso, a mensagem será exibida logo abaixo do nome dos participantes.

