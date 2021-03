INSS: 30 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com antecipação do 13º salário

O governo determinou R$ 704,4 bilhões para custear o pagamento das parcelas dos segurados da previdência.

Com a folha de pagamento da União já em processamento, a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS, que antes seria liberada neste mês, está prevista para o mês de abril.

O governo determinou R$ 704,4 bilhões para custear o pagamento das parcelas dos segurados da previdência. Mas, ainda aguarda liberação do poder legislativo para essa distribuição. A proposta orçamentária ainda será votada pelo Congresso no mês de março, o que atrasará um pouco a antecipação da primeira parcela do 13º salário, para o mês de abril.

Aproximadamente, cerca de R$ 26 bilhões serão injetados na economia, possibilitando quase 30 milhões do grupo a beneficiação.

