É legítimo comprar trabalhos prontos? Como funciona e como comprar?

A escola e a faculdade são momentos da sua vida em que você descobre suas paixões e seus interesses e os estuda por dentro e por fora. O lado bom e o lado ruim, o certo e o errado, e tudo o mais sobre as coisas do mundo e da vida. A ideia do ensino superior é baseada no conhecimento e na aprendizagem, onde os alunos têm controle quase total de todos os aspectos da aprendizagem. Eles decidem a área de estudo, o tipo de curso, o ambiente e até o tempo que gastam estudando! Mesmo assim, alguns alunos costumam achar que não estão satisfeitos: os professores, o cronograma de exames, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e, claro, a carga horária das aulas e dos trabalhos.

As dificuldades da vida universitária

Os alunos que vão para a faculdade descobrem que a adaptação à vida social e à vida acadêmica pode ser bastante difícil. Aqui, você não tem ninguém para lhe dizer o que fazer, quando fazer e como fazer. Seus professores não te lembram de fazer as coisas, e eles não se importam se você faz ou não, eles apenas te entregam o trabalho e esperam que ele seja concluído.

Toda essa liberação e liberdade concedida aos jovens pode causar algum estresse indesejado, mas isso é completamente normal. Os alunos acham difícil terminar relatórios e redações uma vez por semana, o que às vezes acontece numa frequência maior ainda. Isso sem contar quem tem que trabalhar de dia e estudar à noite, ou vice-versa. Que barra!

Maneiras de lidar com os trabalhos

Para combater essa grande carga de trabalho, os alunos encontram muitas maneiras de tornar suas vidas mais fáceis. Alguns trabalham junto com seus colegas de classe e organizam sessões de estudo, alguns enviam e-mail aos professores para combinar o horário de expediente e alguns criam horários viáveis, definidos apenas para os deveres de casa e estudos.

Mas hoje em dia, os jovens são tão conhecedores de tecnologia e engenhosos que encontram maneiras de fazer o trabalho. Compartilhando notas, compartilhando apresentações de slides e powerpoints, até mesmo compartilhando palestras gravadas. Às vezes, os alunos anteriores compartilham os resultados dos testes anteriores. Pois bem, hoje em dia muitos alunos estão optando por pagar outras pessoas para fazer as tarefas de casa através da internet. Alguns sites oferecem apenas redações, mas alguns oferecem ajuda online para a lição de casa e até projetos inteiros, como o comprartcc.com.br.

Isso leva a uma discussão interessante e importante entre os estudantes universitários se eles concordam ou não com esses métodos ou outros semelhantes. Isso traz à tona a ética e a moralidade dos alunos, e se isso é justo ou não.

Então, pagar pelo TCC ou trabalho de faculdade é bom ou ruim?

Entender a vida de um estudante universitário é entender a quantidade de trabalho necessária para ter sucesso, equilibrando-o com sua vida para além dela. Algumas pessoas têm tempo e habilidades para lidar com isso, algumas podem precisar de ajuda extra, mas o fato permanece; o ensino superior é ajudar a aprendizagem para aqueles que optam por aprender.

A compra de trabalhos é algo legal?

Tecnicamente, pagar a alguém para fazer um serviço como dever de casa não é ilegal por lei. Mas algumas regras universitárias consideram trapaça e plágio e podem resultar em algumas consequências graves. De qualquer forma, esse tipo de site é totalmente lícito e, na verdade, também acabam sendo bem úteis. Não há nenhuma vergonha em pedir ajuda, então aceite ajuda quando você precisar. Apenas certifique-se de estar ciente das consequências e do que isso pode significar para você no futuro.

Dependendo de quem você for contratar, pode valer a pena pagar pela lição de casa. O preço que você paga pela paz de espírito pode custar-lhe, mas sua saúde mental é extremamente importante. Muitos alunos ficam arrasados ​​com a quantidade de trabalho que recebem e, às vezes, pular tarefas de casa ou pagar alguém para fazer isso ajudará você a administrar sua carga de trabalho. Não há preço para sua saúde mental, então, se isso for algo contra o qual você luta, pode valer a pena.

Também existe uma questão de tempo; muitos alunos ficam sem prazos por qualquer motivo e precisam de ajuda para atualizá-los. Talvez você tenha ficado muito doente ou tenha um projeto muito mais importante em breve e precise passar seu tempo lá; pagar pela lição de casa pode ser o melhor caminho para você.

Que preço costumam cobrar por trabalhos prontos?

O pagamento da lição de casa varia de acordo com a tarefa. Obviamente, as tarefas que levam mais tempo para serem realizadas terão um custo mais alto. Mas essas atribuições de uma noite devem ter preços moderados. Espere que as empresas ofereçam cotações para o tipo de atribuições em vez de uma taxa fixa.

Mas seja extremamente cuidadoso ao enviar pagamentos para qualquer empresa! Certifique-se de que o pagamento é seguro e reembolsável, caso algo dê errado ou não seja de qualidade o suficiente. A maioria dos sites aceita pagamentos com segurança através do Paypal, cartões de crédito ou débito, boletos e outros meios de pagamento. Como tudo nesse mundo, essa indústria também acaba sendo alvo de algumas fraudes, portanto, fique de olho! Procure fazer uma boa pesquisa sobre a reputação da empresa que por acaso você escolha. E mais uma coisa: nunca envie um pagamento se você está desconfiado, nem forneça suas informações bancárias pelo telefone.

Comprar ou não comprar, eis a questão

Os trabalhos de faculdade sempre serão trabalhosos (como o próprio nome diz) e você decide se você vai fazê-lo por você mesmo ou não. Tente se programar, organizar sua vida e conciliar trabalho e faculdade, mas acima de tudo: cuide da sua saúde mental! Se para você conseguir deitar a cabeça tranquilamente no travesseiro precisar pagar para alguém fazer seu trabalho, siga a sua consciência e ponha na balança todas as variáveis envolvendo a decisão.

