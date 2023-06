Brasileiros retomam os estudos em cursos regulares

Alta na procura por Educação acompanha o rendimento real médio das famílias, no primeiro trimestre de 2023

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) do IBGE, mostram que o rendimento real médio das famílias, no primeiro trimestre de 2023, superou o nível pré-pandemia registrado em março de 2020. Naquele momento o rendimento real médio das famílias foi de R$ 3.332,36 enquanto em março deste ano, esse mesmo rendimento foi de R$3.366,59. O economista e docente da Estácio, Eduardo Amendola destaca que no primeiro trimestre de 2023 a renda média do brasileiro com ajuste sazonal cresceu 17,84% se comparada com o último trimestre de 2022. Consolidando uma recuperação no rendimento médio iniciada no primeiro trimestre do ano passado.

Com um pouco mais de dinheiro no bolso dos trabalhadores, uma das tendências que pode ser observada é a procura por Educação. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve um aumento significativo nos gastos das famílias brasileiras com Educação.

“Em janeiro de 2023, a alta foi de 0,36%, mas em fevereiro esse número saltou para 6,41%, representando uma contribuição positiva de 0,36 ponto percentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês. Em Educação, a maior contribuição partiu dos cursos regulares, que aumentaram 7,64%, devido aos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo” afirma o economista.

Oportunidades de estudo

Diversas instituições de ensino superior têm acompanhado o interesse destes candidatos, alguns que deixaram de estudar durante a pandemia e estão retornando. A Estácio, maior marca de ensino superior no Brasil, realizará o vestibular nos dias 2 e 3 de junho concedendo descontos de até 60% no primeiro semestre e condições especiais durante todo o curso na metodologia presencial e até 70% de bolsa no curso todo no Ensino Digital. Para saber mais sobre as condições e cursos disponíveis na campanha basta comparecer em uma das unidades ou Polos de Ensino Digital, acessar estacio.br ou ligar para 4003-6767 (Regiões Metropolitanas) ou 0800 880 6767 (Demais regiões).

Para possibilitar maior flexibilidade aos estudantes, a Estácio oferta mais de 130 cursos de graduação disponíveis em cinco formatos acadêmicos: Presencial; Ao Vivo; Semipresencial; Flex; e Digital, além de 300 opções em pós-graduação para quem deseja iniciar o ano investindo na sua qualificação profissional. Em Macapá, as inscrições para as avaliações presenciais ou online podem ser realizadas pelo telefone 96 98801-1051, pelo site ou presencialmente nos campi Macapá, localizado Avenida Vereador José Tupinambá, 1223, no Jesus de Nazaré ou na Estácio Amapá, que funciona na Rodovia Josmar Chaves Pinto, s/n, no Jardim Equatorial.

Perspectivas econômicas

A pressão inflacionária persiste no país, como indicado pelos mais recentes dados do IBGE sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). “Em março, o índice registrou um novo aumento de 0,61%. No acumulado dos últimos 12 meses, houve um aumento de 5,36% no índice. Contudo, após a orientação de preço nos combustíveis as projeções do Boletim Focus apontam para uma inflação menor que a prevista para o final de 2023”, comenta o especialista.

Amendola reforça que além dos impactos da pandemia, é importante levar em conta que estamos enfrentando um longo período de inflação, com índices de dois dígitos, o que tem prejudicado o poder de compra dos consumidores. Embora tenhamos observado variações nos rendimentos do trabalho nos últimos meses de 2022, indicando uma recuperação.

O economista indica ainda que o consumidor precisa estar atento e escolher como gastar. Além das despesas obrigatórias como água, luz, aluguel e alimentação, é preciso fazer opções que tragam benefícios mais duradouros. “Investir em produtos e serviços que tragam melhor visibilidade para o negócio ou que reduzam os custos operacionais é sempre a melhor forma de gastar. Por exemplo, se um estabelecimento possui muita despesa com energia elétrica, valeria pensar na implementação de energia renovável. Por isso, investir na qualificação profissional será sempre uma forma de promover um retorno futuro.” finaliza.

Ewerton França

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...