MEC planeja ampliar o projeto Educação Conectada; objetivo é atender mais de 24,5 mil escolas

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que pretende ampliar o projeto Educação Conectada. O objetivo, segundo a pasta, é democratizar o acesso à internet de qualidade em escolas públicas no Brasil. É esperado investimento estimado de R$ 82,6 milhões, alcançando mais de 24,5 mil escolas públicas urbanas. A ação, se colocada em prática, irá beneficiar cerca de 11,6 milhões de estudantes em todo Brasil.

Durante coletiva de imprensa, o ministro da educação Abraham Weintraub ressaltou que a medida tem a ver com as mudanças anunciadas para o Exame Nacional do Ensino Médio. “Para ter o Enem Digital, é preciso dar condições iguais para todos”. Ano que vem, será lançado o Enem Digital em edição piloto. A previsão é que, até 2026, o exame seja totalmente digitalizado.

A maior parte das escolas públicas que devem receber conexão de internet é da rede municipal. São 13.634 unidades de ensino com mais de 5,5 milhões de estudantes. Já da rede estadual de educação básica tem total de 10.828 escolas com 6,1 milhões de alunos. Para participar do projeto Educação Conectada, as escolas precisam ter: número de matrículas maior que 14 alunos; no mínimo três computadores para uso dos alunos; no mínimo um computador para uso administrativo e pelo menos, uma sala de aula em funcionamento.

