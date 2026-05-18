Exposição “Amazônia em Traços” reúne mais de 60 artistas em celebração ao mês dedicado às artes plásticas

Mostra ocupa três espaços culturais, em Macapá e Santana, com exposições, performances, música e valorização de novos talentos amazônicos, até 29 de maio

A exposição “Amazônia em Traços – Unindo Gerações nas Artes Visuais” segue aberta até 29 de maio, movimentando a cena cultural amapaense ao reunir mais de 60 artistas da Amazônia em uma grande celebração da diversidade artística, dos traços culturais e da força das artes visuais produzidas no estado.

A programação acontece simultaneamente em diferentes espaços culturais de Macapá e Santana, promovendo integração entre artistas consagrados, novos talentos e estudantes em formação.

A abertura oficial ocorreu no último dia 7 de maio, na Galeria Samaúma, localizada na Praça do Araxá, em Macapá, com programação cultural marcada por música ao vivo, transmissão pelas redes sociais e uma roda de conversa entre artistas iniciantes e o público. A noite contou ainda com apresentação musical de Jota Mambembe.

No dia 8, foi realizada a abertura da exposição na Galeria Vicente de Souza, no Conselho Estadual de Cultura, espaço que passou recentemente por revitalização e agora recebe o nome de Palácio das Artes Mestre Jansen. A programação contou com performance do artista plástico Dekko Matos, homenagens póstumas a artistas plásticos amapaenses e entrega de certificados em reconhecimento à contribuição desses nomes para a cultura do estado.

A exposição também abre espaço para a nova geração das artes visuais, reunindo acadêmicos em fase de conclusão da licenciatura em Artes Visuais, como os estudantes Emiliana, Binno e Ayla Adriane além de alunos da Escola Cândido Portinari que estão iniciando em exposições públicas, entre eles Tucka Araújo e Lídia Mota.

Idealizador do projeto, o artista plástico Jeriel Luz destacou a importância da mostra como instrumento de fortalecimento cultural e valorização artística no estado.

“A exposição nasce da necessidade de unir experiências, talentos e trajetórias diferentes em torno da arte amazônica. Estamos criando pontes entre artistas veteranos e novos criadores, fortalecendo a identidade cultural do Amapá e mostrando que a arte transforma vidas, preserva memórias e projeta novos futuros para a nossa cultura”, afirmou Jeriel Luz.

A exposição integra as comemorações do mês do artista plástico e conta com apoio do Governo do Estado do Amapá, por meio da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult-AP), através do Edital Circuito das Artes.

A organização é realizada pela vice-presidente do Conselho de Cultura Mapige Gemaque, pelo conselheiro de Cultura das Artes Visuais Josaphat, e pelos artistas Jeriel Luz, Luzia Mota e Wagner Ribeiro.

Programação em Macapá

A mostra permanece aberta ao público até o dia 21 de maio nos seguintes espaços:

Galeria Samaúma — Praça do Araxá, próximo ao Ministério Público Estadual;

Palácio das Artes Mestre Jansen — Avenida Professora Cora de Carvalho, nº 1842, Centro.

Horários de visitação

Manhã: 8h às 11h30

Tarde: 14h às 18h

Programação em Santana

A exposição segue para o município de Santana entre os dias 22 e 29 de maio, no Hall do Cine Teatro Municipal Silvio Romero.

Abertura em Santana

Data: 22 de maio

Horário: 18h

Horários de visitação

Manhã: 8h às 11h30

Tarde: 14h às 18h

Fotos: Luzia Mota e arquivos do projeto

Atendimento à imprensa:

Mary Paes — (96) 99179-4950

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