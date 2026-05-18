Encontro LIDER na Região Leste do Amapá fortalece e projeta futuro sustentável de Cutias e Itaubal

As lideranças da Região Leste do Amapá se preparam para o 7º e penúltimo encontro que consolida o plano de ação e estabelece os caminhos da Agenda Estratégica alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dos municípios

Denyse Quintas

O 7º Encontro do Programa Territórios Empreendedores – LIDER Região Leste, ocorrerá no Distrito do Curicaca, no município de Itaubal, nos dias 21 e 22 de maio, das 8h às 18h. O evento traz um momento decisivo na construção do desenvolvimento territorial sustentável, com a consolidação da Agenda Estratégica elaborada de forma colaborativa ao longo dos encontros anteriores.

A gestora do Projeto LIDER, Deuzanira Brito, informa que a consolidação da Agenda Estratégica desse território reúne a missão, visão, valores, eixos prioritários e objetivos definidos coletivamente pelos participantes para o desenvolvimento econômico e cultural da Região Leste do Amapá.

“Este é o momento em que todo o conhecimento construído coletivamente se transforma em compromisso com o futuro. Estamos fortalecendo lideranças preparadas não apenas para planejar, mas para agir com empatia, responsabilidade e visão sustentável. O sentimento é de que estamos prontos para fazer acontecer e já começamos a perceber os sinais dessa transformação no território”, disse Deuzanira Brito.

Tema

Com o tema ‘Nossos Caminhos’, o 7º Encontro integra a etapa de Apropriação do Programa LIDER e tem como principal objetivo formalizar a Agenda Estratégica do território.

A construção dessa agenda é resultado de um processo participativo intenso, no qual lideranças locais identificaram desafios e oportunidades da Região Leste, estabeleceram diretrizes alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A participação ativa da comunidade foi fundamental para enriquecer debates e garantir legitimidade às decisões.

Nos encontros anteriores, especialmente no 5º e 6º, os participantes desenvolveram competências essenciais como negociação, mediação de conflitos, tomada de decisão e colaboração. Neste novo momento, a empatia ganha destaque como habilidade-chave para fortalecer o entendimento entre diferentes perspectivas e consolidar um plano de ação mais inclusivo e eficaz.

Proposta

Para a gestora do Programa Territórios Empreendedores, Deuzanira Brito, a proposta do encontro é clara – sair do planejamento para a ação. A percepção compartilhada entre os líderes é de que o território já possui um plano consistente e que agora é o momento de colocá-lo em prática, impulsionando mudanças concretas.

Entrega

Entre as principais entregas do evento está a formalização da Agenda Estratégica consolidada, documento que orientará as ações futuras do grupo e servirá como guia para o desenvolvimento sustentável da região.

Destaque

Outro destaque da programação é a participação da palestrante Luciana Balbino, referência nacional em empreendedorismo, turismo de base comunitária e desenvolvimento regional. Com uma trajetória marcada por prêmios e reconhecimento internacional, Luciana traz ao encontro a Palestra “Gente Que Faz”, conhecida por emocionar, encorajar e inspirar lideranças a transformarem territórios.

Historiadora, empresária e líder comunitária, Luciana é considerada uma das cem mulheres mais poderosas do agro no Brasil pela Revista Forbes e acumula experiências em diversos estados, além de participações em programas de televisão e projetos de alcance nacional e internacional.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...