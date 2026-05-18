Favela Literária está com inscrições abertas e fortalece a voz da literatura periférica no Amapá

Espaço da ExpoFavela Innovation Amapá 2026 valoriza escritores das periferias, autores indígenas e produções tradicionais da Amazônia

A literatura produzida nas periferias do Amapá ganha protagonismo com a abertura das inscrições para a Favela Literária, espaço integrante da ExpoFavela Innovation Amapá 2026. As inscrições seguem abertas até o dia 20 de maio e contemplam diversos segmentos da produção literária local.

Voltada a escritores, poetas, coletivos, contadores de histórias e agentes culturais, a Favela Literária se consolida como um ambiente de valorização da literatura periférica, indígena e tradicional do estado, ampliando o acesso à leitura e incentivando novas narrativas produzidas dentro das comunidades amazônicas.

Promovida pela Central Única das Favelas (CUFA), a feira integra empreendedorismo, inovação, cultura e transformação social, reunindo iniciativas que fortalecem a potência criativa das favelas e periferias do Amapá.

A programação da Favela Literária contará com saraus, lançamentos de livros, mesas de autógrafos, oficinas de escrita, performances poéticas, palestras e leituras coletivas. O espaço também será uma oportunidade para o público conhecer autores amapaenses, adquirir livros diretamente dos escritores e vivenciar a força da palavra como instrumento de resistência, identidade e pertencimento.

Para a poeta e produtora executiva da ExpoFavela, Jéssica Thaís, a iniciativa representa um movimento de reconhecimento e fortalecimento das vozes periféricas no cenário cultural amazônico.

“A Favela Literária nasce para mostrar que as periferias também produzem conhecimento, poesia, memória e transformação social. É um espaço onde nossos escritores podem ocupar lugares de destaque, compartilhar suas histórias e afirmar que a literatura produzida nas favelas tem potência, identidade e merece ser lida, valorizada e celebrada”, destaca Jéssica Thaís.

Além de promover o encontro entre leitores e escritores, a iniciativa busca incentivar o hábito da leitura e ampliar a circulação da produção literária independente no estado, fortalecendo a economia criativa e a diversidade cultural amapaense.

A Expofavela Innovation Amapá é organizada pela CUFA Amapá e pela Favela Holding, com patrocínio do Governo do Estado do Amapá e do Sebrae-AP, além do apoio de diversas instituições culturais e governamentais.

As inscrições podem ser realizadas no portal oficial da feira: https://www.expofavela-ap.com

Fotos: Mary Paes

Atendimento à imprensa:

Mary Paes — (96) 99179-4950

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