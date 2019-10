Guarda Civil Municipal prende homem por violar sepulturas no cemitério São José

Na manhã deste sábado, 19, a Guarda Civil Municipal de Macapá, com o apoio da Força Tática, prendeu Ricardo Santos Barbosa Júnior, de 28 anos, por violar sepulturas no cemitério São José (Buritizal). O homem estava deitado em cima de uma sepultura, a qual estava com o tampão quebrado.

O suspeito foi encaminhado ao Ciosp, onde prestou esclarecimentos e lá foi detectado que ele tinha um mandado de prisão em aberto, o que resultará no encaminhamento deste ao Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá (Iapen), além de responder por violação de túmulos, mais pagamento de multa pecuniária de até 20 mil reais. A ação é resultante de denúncia de populares, que informaram à Guarda Civil de Macapá e ligaram para o 190.

“Esse é o resultado das medidas adotadas pela prefeitura para reforçar a segurança dentro dos cemitérios. A partir dessa prisão, poderemos identificar outros praticantes desse tipo de ilícito. A família responsável pelas sepulturas já foi informada e estamos tomando todas as providências que o caso exige. Vale ressaltar que, até o fim deste mês, iniciaremos o monitoramento com câmeras no cemitério Nossa Senhora da Conceição [Centro]”, informou o secretário de Manutenção Urbanística de Macapá, Claudiomar Rosa.

O Departamento de Administração de Logradouros e Cemitérios do Município funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na Av. Maria Quitéria, nº 317. A população pode denunciar qualquer prática de violação de túmulos ou roubos pelo 190 ou Disk Denúncia: 99970-1078.

Cliver Campos

