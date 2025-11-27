quinta-feira, novembro 27, 2025
AmapáEmpreendedorismo

Mostra “Talentos da Melhor Idade” celebra arte e protagonismo de pessoas 50+ em Macapá

Livia Almeida

Evento conta com oficinas, rodas de conversa e apresentações culturais na CUFA Macapá

A capital amapaense recebe, nos dias 27 e 28 de novembro, o projeto “Os Talentos da Melhor Idade: Experiências que Inspiram”, iniciativa da artesã, poeta, produtora cultural e empreendedora, Robenita Batista.

Realizada no espaço da Central Única das Favelas (CUFA), nos turnos da tarde e da noite, a programação busca valorizar habilidades artísticas e profissionais de pessoas com mais de 50 anos, público frequentemente afetado pelo etarismo.

A mostra apresenta uma proposta cultural inovadora, reunindo oficinas de costura, escrita criativa, rodas de conversa, vivências e uma mostra artística que reúne música, poesia, artesanato e diversas outras expressões culturais. A ideia é abrir espaço para que participantes exibam sua trajetória, compartilhem suas histórias e fortaleçam a autoestima e o protagonismo na maturidade.

Para a idealizadora do projeto, o evento será um espaço de troca e reconhecimento.
“O ambiente se tornará uma celebração da vida, onde o público poderá se emocionar, se identificar e se inspirar”, afirma Robenita.

Objetivos da iniciativa

Entre as metas do projeto estão:
Combater o etarismo, reforçando o valor social da experiência e da maturidade;
Promover a integração intergeracional, estimulando o diálogo entre diferentes públicos;
Democratizar o acesso à cultura, garantindo visibilidade a artistas e profissionais muitas vezes invisibilizados.

O projeto foi contemplado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com patrocínio do Governo Federal e Ministério da Cultura, e gestão da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult-AP).

Programação

Oficina de Costura e Escrita Criativa
27 de novembro | 15h às 18h
28 de novembro | 17h às 23h

As atividades incluem ainda Roda de Conversa “A vida começa aos 50”, Mostra Cultural com artistas 50+ e entrega de certificados.

Serviço

Os Talentos da Melhor Idade: Experiências que inspiram
Data: 27 e 28 de novembro
Horários: conforme programação
Local: Central Única das Favelas – CUFA
Rua São José, 1500 – Centro, Macapá/AP

Fotos: Arquivo Robenita Batista

Atendimento à imprensa: Mary Paes – (96) 99179-4950

