Sebrae inicia Planejamento Estratégico do Projeto Produzir Amapá

Ação apresenta as ações e metas planejadas para 2024, fortalece o trabalho com as instituições parceiras e reúne os produtores rurais atendidos pelo novo formato e Projeto Produzir Amapá

Brenda Pires

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) realizam a Reunião de Planejamento com Lideranças e Parceiros. O objetivo é apresentar as estratégias do Projeto Agricultura Familiar e Biodiversidade e Produzir Amapá, as devolutivas das vistorias ocupacionais do INCRA, cadastro nacional de associações e cooperativas junto ao MDA e discutir demandas das lideranças. O planejamento acontece na sede do Sebrae em Macapá, na Sala do Conhecimento, no próximo sábado (6), às 9h.

“A reunião promove o conhecimento do plano de ação do Projeto Produzir Amapá aos representantes e lideranças juntamente com parceiros. Nosso objetivo este ano é elevar a área de atuação e ampliar o acesso a demais produtores de outros assentamentos”, explica o gestor do Projeto Produzir Amapá, Erick Dias.

Atendimento

O Projeto do Sebrae no Amapá faz parte do programa “Impulsionar Negócios”, uma iniciativa estratégica, que visa levar atendimento qualificado aos empreendedores seja, em área urbana ou rural, neste caso, em específico, o Projeto Produzir Amapá é uma continuidade do Programa Produzir Brasil e com foco na regularização fundiária e ampliação do acesso a crédito do Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Famíliar, dois principais gargalos ao desenvolvimento dos pequenos produtores rurais.

No Amapá, o projeto atendeu mais de 1.800 produtores rurais, em seis (6) municípios, com nove (9) assentamentos. Os atendimentos ocorrem em Macapá, no Assentamento de Santo Antônio da Pedreira; em Santana, por meio do Assentamento Matão de Piaçacá; em Calçoene, no Assentamento Irineu e Felipe; em Pedra Branca do Amapari, Assentamento Perimetral Norte, e em Ferreira Gomes, no Assentamento Ferreirinha; e em Tartarugalzinho, por meio dos Assentamentos de Nova Vida, Cedro, Bom Jesus e Governador Janary. Este ano com as parcerias com o INCRA e o BASA.

Coordenação

A Reunião de Planejamento com Lideranças e Parceiros, é coordenada pela gerente da Unidade Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria do Sebrae no Amapá (UAC-Agrin), Larissa Queiroz; e pelo gestor do Projeto Produzir Amapá, Erick Dias.

