É uma honra fazer parte da história do nosso estado’, diz pioneira sobre o Amapá 80 anos

Aos 83 anos, Maria Libório já era nascida durante a criação do ex-Território Federal do Amapá.

imagine no futuro, eu acredito que nos próximos anos o nosso estado vai estar ainda melhor”, ressaltou Maria.

O lançamento do selo do projeto Amapá 80 Anos foi só o início de uma vasta programação para celebrar a emancipação do estado. A previsão é de que as celebrações ocorram até setembro de 2024.

Programação Amapá 80 anos

A programação terá momentos culturais e de construção histórica, como o lançamento do Museu da Pessoa. O projeto inclui uma cápsula do tempo virtual que receberá relatos amapaenses sobre suas projeções para daqui a 20 anos.

Além disso, terá eventos como a feira “Folia Literária do Amapá” e a “Virada Cultural Pop”, festivais e orquestras, e lançamento de editais para o setor cultural. A 52ª Expofeira Agropecuária do Amapá e o carnaval amapaense integram parte dessa história e serão celebrados nestes 80 anos.

A programação terá seu ponto alto no dia 13 de setembro de 2023, quando se comemora o dia de elevação do Amapá à condição de estado da federação.

Confira a programação Amapá 80 anos:

Selo Comemorativo Amapá 80 Anos

Cápsula do Tempo

Museu da Pessoa

Canção Temática Comemorativa Amapá 80 Anos

Virada Cultural Festival da Cultura POP

Folia Literária

Orquestra Popular do Amapá

Casa dos Ritmos Tradicionais do Amapá

Festival da Imigração e Culturas

Música de Fronteira – Encontro Internacional de Música no Amapá

Corrida Amapá 80 Anos

Parque Casa do Governador

