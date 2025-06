Governo do Amapá realiza plantio de mil mudas de árvores na Rodovia do Centenário em Macapá

Em celebração ao Mês do Meio Ambiente e como parte das ações da campanha Junho Verde, o Governo do Amapá promove nesta sexta-feira, 20, o plantio de mil mudas de árvores nativas na Rodovia do Centenário (AP-433), nas proximidades do Residencial Miracema e do Hospital de Amor, na Zona Norte de Macapá.

Coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), a ação tem caráter educativo e mobilizador, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da arborização urbana e da conservação ambiental. Serão plantadas espécies como jatobá e ipês nas cores amarelo, roxo e rosa ao longo da via, contribuindo com o paisagismo, o conforto térmico e a qualidade da mobilidade urbana.

A iniciativa conta com a participação da comunidade local e de estudantes, e recebe o apoio das Secretarias de Estado de Transportes (Setrap) e da Educação (Seed). A Setrap vai doar a terra preta, insumo essencial para o desenvolvimento saudável das mudas, para garantir retenção adequada de água e nutrientes.

Local: Rodovia do Centenário

Data: 20/06/2025 às 9h0

Endereço: Entre o Residencial Miracema e do Hospital de Amor, na Zona Norte de Macapá

Agência de Notícias do Amapá

