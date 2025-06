Governo do Amapá realiza blitz educativa para conscientizar sobre violência contra idosos, em Macapá

Campanha ‘Junho Violeta’ ganha as ruas para informar à população sobre o respeito e a garantia dos direitos das pessoas da melhor idade.

O Governo do Amapá realizou, na quarta-feira, 18, uma blitz educativa para sensibilizar a população sobre o “Junho Violeta”, campanha nacional instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), visando o combate a atos de violência contra os idosos.

Durante a mobilização, que contou com a participação de servidores das Secretarias de Estado dos Direitos Humanos, da Assistência Social (Seas) e do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Amapá, foi distribuído material informativo.

A concentração da blitz educativa aconteceu em frente a Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) Abrigo São José, na Zona Sul da capital e teve a presença dos moradores da entidade.

A diretora da ILPI Abrigo São José, Ariana Souza, disse que o intuito da ação é alertar a sociedade, a fim de coibir o sofrimento da pessoa idosa.

“Respeitar e apoiar as pessoas da melhor idade é fundamental para proteger seus direitos e bem-estar. Com atividades como essa, pretendemos incentivar a denúncia de casos de violência, fortalecer a rede de proteção e mostrar que a agressão contra idosos é um problema social que requer atenção ação de todos nós”, declarou a diretora.

Atualmente, a instituição abriga 84 idosos – 73 homens e 11 mulheres – vindos de todos os municípios do estado e garante atendimento de uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

Marcos Costa, de 68 anos, mora no Abrigo São José há três meses. Ele conta que veio do município de Ferreira Gomes para fazer uma cirurgia de catarata.

“Estou satisfeito com o cuidado e respeito que recebo, temos rotina, mas também acontecem diversas atividades aqui, que nos permite a integração entre nós. Após ser operado, vou precisar ainda mais de um atendimento profissional e sei que estou no melhor lugar”, pontuou Costa.

Como denunciar

Em Macapá, há Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), nos bairros Pedrinhas, Marabaixo III, Perpétuo Socorro, Infraero II, Santa Rita e Pacoval. O atendimento também pode ser encontrado no Distrito de Fazendinha;

Disque 100: As ligações podem ser feitas de todo o Brasil, por meio de discagem gratuita, de qualquer telefone fixo ou celular. O serviço é prestado 24h, inclusive nos finais de semana e feriados;

Defensoria Pública Estadual (DPE/AP): Av. Raimundo Álvares da Costa, nº 676 – Centro. Telefones: (96) 98133-0422/98120-0171;

Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Constitucionais e Fundamentais (PJCONST/MP): Complexo Cidadão da Zona Norte. Telefone: (96) 99149-8971;

Delegacia de Referência de Atendimento à Pessoa Idosa. Email: quintadp@policiacivil.ap.gov.br;

Registro de boletins de ocorrência em qualquer delegacia de Polícia Civil, bem como, através da Delegacia Virtual (www.policiacivil.ap.gov.br).

Junho Violeta

O Dia Mundial da Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho, e o mês Junho Violeta foram instituídos em 2006, pela ONU e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, para desenvolver uma consciência mundial, social e política no combate a esse tipo de problema.

No Brasil, o Estatuto da Pessoa Idosa regulamenta os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A Lei trata sobre os direitos, os diversos tipos de violência contra a pessoa idosa e as penalidades para os agressores.

