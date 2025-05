Paulo Bastos lança “Recado”

Uma viagem musical pela Amazônia Amapaense com muitos convidados como Patrícia Bastos, Renato Brás, Marcelo Pretto, Sapopemba, Oneide Bastos, Lucina Carvalho e Skipp chega em disco e show

O compositor, cantor, multi-instrumentista e arranjador Paulo Bastos lançará nas plataformas digitais no dia 17 de abril o EP Recado, carregado de significados e sonoridades que traduzem a riqueza musical da Amazônia Amapaense. O título faz referência ao modo como o povo do Amapá usa a palavra “recado”: uma lembrança, uma saudação, sempre carregada de boas notícias. Assim, Bastos envia ao Brasil e ao mundo um convite para conhecer a musicalidade de sua terra natal. E no dia 18 de maio, o músico fará show de lançamento no palco do Itaú Cultural, em São Paulo, com muitas participações especiais.

Cada faixa do álbum traz a palavra “recado” em sua letra, reforçando a ideia central do projeto. “Mande um ‘recado’ para as pessoas”, é essa mensagem que Bastos quer enviar, e reforça, “É um convite para que todos conheçam o jeito de ser amapaense, ter contato com nossa cultura e principalmente com a nossa música, que é pura inspiração.” No segundo semestre, Paulo Bastos lançará nas plataformas mais quatro canções, que se juntam a esse projeto.

Os ritmos que compõem o disco são um reflexo autêntico da cultura amapaense, abrangendo o zouk em Recado (Paulo Bastos), que conta com a participação especial do também amapaense Skipp; o marabaixo Ainda Índio (Paulo Bastos), interpretado pela sua irmã Patrícia Bastos; inspirado nas matrizes africanas é Doce Amar (Paulo Bastos e Lucina Carvalho), com as vozes de sua mãe Oneide Bastos e Lucina Carvalho.

O álbum segue sua jornada pela musicalidade amazônica com Igarapé (Paulo Bastos), interpretado por Renato Brás, e o batuque e maxixe de Eu Vim do Mar (Paulo Bastos), com Sapopemba. O encerramento fica por conta do marabaixo Pra Oca (Paulo Bastos), que traz a voz marcante de Marcelo Pretto.

Além das influências ancestrais e contemporâneas, Recado se destaca por ser um álbum colaborativo, reunindo talentos do Norte e de São Paulo. Com essa fusão de sonoridades, Paulo Bastos reafirma a identidade musical amapaense, trazendo ao público um trabalho repleto de tradição, emoção e pertencimento.

Mais do que um álbum, é um mergulho na riqueza rítmica e poética da Amazônia Amapaense. O EP “Recado” é um projeto contemplado pelo Edital “Rumos” do Itaú Cultural.

Paulo Bastos ou Paulinho Bastos, como é chamado, é formado em música pela Universidade do Pará. Produziu e arranjou o disco “Quando Bate o Tambor” de Oneide Bastos (sua mãe) e foi arranjador e compositor nos álbuns Pólvora e Fogo e Eu Sou Caboca de Patrícia Bastos (sua irmã). Em 2019, lançou o álbum autoral Batuqueiros. Suas composições também estão nos álbuns Oneide Bastos (2022), Zulusa (2013), Batom Bacaba (2016) e Voz da Taba (2023) de Patrícia Bastos. Foi coordenador de teatro no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) em Macapá (AP) e trabalhou em peças e musicais, como Os Saltimbancos pelo grupo Eta Nós e Bar Caboclo, atuando como ator e diretor musical. No Ano de 2014, Paulo Bastos trouxe para a 11ª Mostra de Música Sescanta Amapá.

REPERTÓRIO

1- Recado (Paulo Bastos) – part.: Skipp

2- Ainda Índio (Paulo Bastos) – part.: Patrícia Bastos

3- Doce amar (Paulo Bastos e Lucina Carvalho) – part.: Oneide Bastos e Lucina Carvalho

4- Igarapé (Paulo Bastos) – part.: Renato Brás

5- Eu vim do mar (Paulo Bastos) – part.: Sapobemba

6- Pra Oca (Paulo Bastos) – part.: Marcelo Pretto



FICHA TÉCNICA:

Músicos

Paulinho Bastos: percussões, teclado, violão e voz

Hian Moreira: Baixo, bateria, teclado

Fabinho Costa: Violões

Bibí Carvalho: Sax e flauta transversal

Goreth Bastos, Mary Bucher (pronúncia, búquer), Margarete Lazarini: vocais

Convidados: Patrícia Bastos, Renato Brás,Sapopemba, Oneide Bastos, Lucina Carvalho, Skipp, Marcelo Pretto

Paulinho Bastos: Produção e Arranjos

Hian Moreira: Captação de áudio e Edição

Luiz Lopez: Mixagem e masterização

André Magalhães: Mixagem e Masterização da Música “pra Oca”

Skipp: Design gráfico e Capa

Melissa Bastos: Direção de arte

