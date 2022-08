‘Macapá Verão’ promete torneio de skate e só entrega água para atletas

Estrutura com tendas, som e premiação não foram cumpridos pela Comel, que incluiu o evento como parte da programação de férias da prefeitura.

O “Macapá Verão” promovido pela prefeitura da capital não atendeu quem esperava um evento inclusivo e voltado para jovens de comunidades. Uma promessa de torneio de skate como parte da programação de férias, que não aconteceu, frustrou atletas de diferentes municípios – alguns percorreram longos trajetos para participar.

A Associação de Skatistas do Amapá (ASKAP) confirmou junto a Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel) o apoio ao torneio com estrutura de tendas, sonorização, premiação para os vencedores, entre outros recursos, mas no dia previsto, 30 de julho, foi entregue apenas cubas de água mineral.

Durante todo o mês de férias, os atletas intensificaram os treinos para competirem na última semana do Macapá Verão. Além da capital, o sábado mais esperado pelos esportistas reuniu representantes de Porto Grande, Mazagão, Santana e Laranjal do Jari.

De acordo com o presidente da ASKAP, Giovane Pontes, o descaso desmotiva o grupo de atletas que já treina em meio a pouco recursos e apoio, com sonhos do profissionalismo no segmento esportivo. Ele destaca que a associação não recebeu da Comel explicações e nem retratação sobre o ocorrido.

“Nós somos desassistidos. Foi um constrangimento enorme para todos, os jovens que treinaram muito e as famílias que acreditam nos filhos e foram ao local. O pouco a ser pedido não foi feito”, disse.

A expectativa era ter, na competição, cerca de 80 skatistas inscritos, divididos nas categorias master, amador, feminino e iniciante. Para a ASKAP, o episódio reforça estereótipos e o preconceito com o esporte e com os atletas amapaenses.

Nota da Prefeitura de Macapá: A Comel informou que a estrutura solicitada pelos parceiros foi inviabilizada com a realização do desfile do bloco A Banda. Sobre a premiação, o Executivo municipal disse que todas as modalidades esportivas do Macapá Verão tiveram uma mesma premiação, mas não foi explicado o motivo da ausência do reconhecimento no skate

Texto: Jorge Abreu

