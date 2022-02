Caesa abre últimas negociações em condições especiais aos consumidores que migrarão para iniciativa privada

Cortes de juros e multas, além de prazos ampliados valem para os meses de fevereiro e março.

A ação da Caesa busca facilitar os acordos para que os consumidores iniciem seu vínculo com a nova concessionária, sem débitos com a antiga prestadora dos serviços. A previsão é de que a Companhia de Saneamento do Amapá (CSA), empresa privada, assuma a distribuição de água e tratamento de esgoto em todas as sedes municipais do estado no fim deste primeiro semestre de 2022.

Para saber a situação financeira de cada matrícula, os clientes podem entrar em contato com a Caesa por meio do WhatsApp 96 99134-6164, ou negociar presencialmente nos postos de atendimento no Superfácil, e escritórios da Caesa em todo o Estado. Em Macapá, o escritório central da Companhia fica na Avenida Ernestino Borges, 222, no bairro Julião Ramos, das 8h às 13h.

