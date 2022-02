Prefeitura de Macapá distribui 3,5 mil cestas básicas para mototaxistas e taxistas

Entrega acontecerá entre os dias 23 de fevereiro a 4 de março, de 8h às 17h, na CTMac.A Prefeitura de Macapá inicia nesta quarta-feira (23) a distribuição de 3,5 mil cestas básicas para mototaxistas e taxistas credenciados pela Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) que atuam no transporte individual de passageiros.

A entrega acontecerá no prédio da CTMac de forma escalonada para coibir aglomerações, no período de 23 de fevereiro a 4 de março, de 8h às 17h. A ação voltada para distribuição de alimentos é realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) em parceria com a Companhia.

O diretor-presidente da CTMac, Andrey Rêgo, destaca que todos os profissionais cadastrados receberão as cestas, que serão entregues por ordem alfabética.

“Diariamente será fixado na entrada da CTMac uma lista com o nome dos beneficiados seguindo a ordem alfabética. É importante ressaltar para que as pessoas fiquem atentas ao seu dia de recebimento conforme o cronograma”, orienta o presidente.

O benefício é resultado de emenda parlamentar no valor de R$ 19,1 milhões, de autoria dos deputados federias Acácio Favacho e Luiz Carlos e do senador Randolfe Rodrigues.

Protocolos de entrega

Para retirar a cesta, o beneficiário deverá apresentar um documento oficial com foto e caso o contemplado não possa comparecer, a entrega poderá ser feita a um representante, desde que seja maior de 18 anos. Nesse caso, é necessário a apresentação de um documento original do beneficiário e da pessoa que está autorizada a retirar os alimentos.

O acesso ao local é restrito apenas para um membro da família e os beneficiários deverão usar máscara e álcool 70% na hora da entrega.

Cronograma de entrega para mototaxistas



23/02 – Quarta-feira

Pessoas com os nomes iniciados com as letras A, B, C, D, E;

24/02 – Quinta-feira

Pessoas com os nomes iniciados com as letras F, G, H, I, J;

25/02 – Sexta-feira

Pessoas com os nomes iniciados com as letras K, L, M, N, O;

26/02 – Sábado

Pessoas com os nomes iniciados com as letras P, Q, R, S, T, U, V, X, Z.

Cronograma de entrega para taxistas

03/03 – Quinta-feira

Pessoas com os nomes iniciados com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J;

04/03 – Sexta-feira

Pessoas com os nomes iniciados com as letras K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z.

Serviço

A CTMac está localizada na Rua Minas Gerais, 32, bairro Alvorada e a entrega das cestas será feita das 8h às 17h.

Cristiane Mareco Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá

