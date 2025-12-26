Saúde dá dicas de como aproveitar a maratona de shows do Réveillon do Amapá sem passar mal

Secretaria de Saúde orienta sobre hidratação, alimentação e cuidados básicos para evitar mal-estar durante os shows do maior Ano-Novo da Amazônia.

Com uma programação que vai reunir milhares de pessoas no maior Ano-Novo da Amazônia, o Réveillon do Amapá exige alguns cuidados para que o público aproveite os shows com tranquilidade e segurança nos cinco dias de festa, de 27 a 31 de dezembro, no anfiteatro da Fortaleza de São José, na orla de Macapá.

Pensando nisso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça orientações simples e essenciais para evitar mal-estar durante os dias de festa. As dicas fazem parte do conjunto de ações preventivas adotadas durante o evento, que conta com posto de atendimento fixo, equipes de saúde e suporte de urgência disponíveis ao público. Confira!

Preparação antes de sair de casa

A segurança começa antes mesmo de chegar ao local do evento. A recomendação é optar por roupas leves e confortáveis, além de calçados adequados para permanecer longos períodos em pé. O uso de peças frescas ajuda a evitar o superaquecimento do corpo, comum em ambientes com grande concentração de pessoas.

Outro ponto fundamental é a alimentação. Antes de ir aos shows, prefira refeições leves e equilibradas, evitando alimentos gordurosos ou muito pesados, que podem causar desconforto gastrointestinal. Estar bem alimentado e hidratado ajuda a manter a energia e reduz o risco de mal-estar.

Hidratação é essencial durante os shows

Manter-se hidratado é uma das principais orientações da Sesa. O calor, a aglomeração e a movimentação intensa favorecem a desidratação, que pode causar tontura, fraqueza e queda de pressão.

A dica é beber água regularmente, mesmo sem sentir sede, ao longo de toda a programação. Sempre que possível, alterne o consumo de outras bebidas com água.

Consumo de álcool: moderação é fundamental

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode comprometer a saúde e a segurança. O álcool contribui para a desidratação, prejudica os reflexos e aumenta o risco de quedas e desmaios. A orientação é consumir com moderação e nunca deixar de se alimentar e se hidratar adequadamente.

Atenção à aglomeração e ao calor

Em grandes eventos, a aglomeração pode causar desconforto. Sempre que possível, procure locais mais arejados. Ter consciência das rotas de saída e respeitar as orientações da organização e das equipes de segurança também contribui para uma experiência mais segura.

Ao perceber sinais de mal-estar, como falta de ar, tontura ou náuseas, a recomendação é se afastar para um local mais tranquilo e buscar ajuda no posto de atendimento fixo de saúde ou uma ambulância do Samu.

Cuidados durante o evento

Para quem passa muitas horas em pé, é importante alternar posições, fazer pequenas pausas e respeitar os limites do corpo. Pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos ou possuem condições de saúde como hipertensão ou diabetes devem manter seus remédios por perto e redobrar a atenção aos sinais do organismo.

A alimentação durante o evento também merece cuidado. Prefira alimentos leves, frutas, lanches naturais e evite frituras e produtos muito gordurosos, que podem causar indisposição.

Saiba a hora de parar e buscar ajuda

Escutar o próprio corpo é essencial. Sintomas como tontura persistente, enjoo, dor abdominal ou dificuldade para respirar não devem ser ignorados. Nesses casos, procure imediatamente um dos serviços de atendimento de saúde instalados no local.

O Governo do Amapá reforça que toda a estrutura de saúde está preparada para atender o público durante o Réveillon, garantindo uma festa segura, organizada e com assistência disponível para que todos possam celebrar a chegada do novo ano com responsabilidade e bem-estar.

Saúde no Réveillon 2026

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) montou um esquema especial de serviço pré-hospitalar imediato com pronto atendimento fixo no local, garantindo assistência durante toda a programação. O espaço vai funcionar a partir das 18h seguindo até o encerramento do evento.

Ao todo, 20 profissionais de saúde atuarão em escala de plantão, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmacêutico, que vão coordenar uma mini farmácia. O objetivo é evitar deslocamentos desnecessários para unidades de saúde, além de monitorar, estabilizar pacientes em situações de emergência e oferecer suporte clínico e psicológico.

O esquema de atendimento também contará ainda com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estadual, que disponibilizará duas ambulâncias, sendo uma de suporte intermediário e outra de suporte avançado.

Rede hospitalar estadual

Toda a rede hospitalar estadual estará na retaguarda dos atendimentos. No Hospital de Emergência (HE), haverá revezamento de médicos nos ambulatórios, na porta de entrada para traumas e no atendimento clínico. Além disso, as equipes multiprofissionais, incluindo enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas e pessoal de limpeza, foram reforçadas.

Outras estruturas como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Zona Norte e Sul, além do Hospital da Mulher Mãe Luzia e Pronto Atendimento Infantil (PAI) em Macapá, e o Hospital Estadual de Santana também se organizaram para possível alta demanda nos dias de evento.

Atrações do maior Ano-Novo da Amazônia

A programação terá shows de artistas regionais e nacionais, entre as atrações anunciadas estão o cantor cearense Nattan, que se apresenta na virada no dia 31. Antes, na quarta-feira, 30, o sertanejo clássico comanda a noite com Zezé Di Camargo & Luciano e Chitãozinho & Xororó.

A cantora Anitta será a grande atração de segunda, 29, e no domingo, 28, o Grupo Revelação comanda a “Noite Amapaense” com muito pagode após a corrida do Bope.

O evento terá ainda a Estação Primeira de Mangueira, que no Carnaval 2026 traz o enredo “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra”, destacando as riquezas culturais e as narrativas que fazem do Amapá um território singular. Para quem curte tecnobrega, também haverá noite dedicada às tradicionais aparelhagens.

“O Amapá Virou. E você faz parte disto”

Realizado às margens do Rio Amazonas, no anfiteatro da Fortaleza, o Réveillon do Amapá será entre os dias 27 e 31 de dezembro com programação gratuita, consolidando a capital, Macapá, como rota de grandes eventos da região Norte. O evento é promovido pela iniciativa privada, com parceria do Governo do Estado e apoio do senador Davi Alcolumbre.

O investimento estimado é de R$ 25,6 milhões, com expectativa de movimentar cerca de R$ 4 milhões em faturamento para os empreendedores populares, e mais de R$ 300 milhões do setor de bares e restaurantes, além de impulsionar o fluxo turístico.

Com o conceito “O Amapá Virou. E você faz parte disto”, a programação simboliza o novo momento do estado, impulsionado pelo crescimento econômico, pela alta aprovação popular e pela recente visibilidade internacional conquistada durante a COP30.

