AmapáSaúde

Saúde dá dicas de como aproveitar a maratona de shows do Réveillon do Amapá sem passar mal

Livia Almeida

Secretaria de Saúde orienta sobre hidratação, alimentação e cuidados básicos para evitar mal-estar durante os shows do maior Ano-Novo da Amazônia.

Com uma programação que vai reunir milhares de pessoas no maior Ano-Novo da Amazônia, o Réveillon do Amapá exige alguns cuidados para que o público aproveite os shows com tranquilidade e segurança nos cinco dias de festa, de 27 a 31 de dezembro, no anfiteatro da Fortaleza de São José, na orla de Macapá.

Pensando nisso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) reforça orientações simples e essenciais para evitar mal-estar durante os dias de festa. As dicas fazem parte do conjunto de ações preventivas adotadas durante o evento, que conta com posto de atendimento fixo, equipes de saúde e suporte de urgência disponíveis ao público. Confira!

Preparação antes de sair de casa

A segurança começa antes mesmo de chegar ao local do evento. A recomendação é optar por roupas leves e confortáveis, além de calçados adequados para permanecer longos períodos em pé. O uso de peças frescas ajuda a evitar o superaquecimento do corpo, comum em ambientes com grande concentração de pessoas.

Outro ponto fundamental é a alimentação. Antes de ir aos shows, prefira refeições leves e equilibradas, evitando alimentos gordurosos ou muito pesados, que podem causar desconforto gastrointestinal. Estar bem alimentado e hidratado ajuda a manter a energia e reduz o risco de mal-estar.

Uso de peças frescas ajuda a evitar o superaquecimento do corpo
Uso de peças frescas ajuda a evitar o superaquecimento do corpo

Hidratação é essencial durante os shows

Manter-se hidratado é uma das principais orientações da Sesa. O calor, a aglomeração e a movimentação intensa favorecem a desidratação, que pode causar tontura, fraqueza e queda de pressão.

A dica é beber água regularmente, mesmo sem sentir sede, ao longo de toda a programação. Sempre que possível, alterne o consumo de outras bebidas com água.

Consumo de álcool: moderação é fundamental

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode comprometer a saúde e a segurança. O álcool contribui para a desidratação, prejudica os reflexos e aumenta o risco de quedas e desmaios. A orientação é consumir com moderação e nunca deixar de se alimentar e se hidratar adequadamente.

Atenção à aglomeração e ao calor

Em grandes eventos, a aglomeração pode causar desconforto. Sempre que possível, procure locais mais arejados. Ter consciência das rotas de saída e respeitar as orientações da organização e das equipes de segurança também contribui para uma experiência mais segura.

Ao perceber sinais de mal-estar, como falta de ar, tontura ou náuseas, a recomendação é se afastar para um local mais tranquilo e buscar ajuda no posto de atendimento fixo de saúde ou uma ambulância do Samu.

Réveillon do Amapá deve reunir milhares de pessoas durante os cinco dias de programação
Réveillon do Amapá deve reunir milhares de pessoas durante os cinco dias de programação

Cuidados durante o evento

Para quem passa muitas horas em pé, é importante alternar posições, fazer pequenas pausas e respeitar os limites do corpo. Pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos ou possuem condições de saúde como hipertensão ou diabetes devem manter seus remédios por perto e redobrar a atenção aos sinais do organismo.

A alimentação durante o evento também merece cuidado. Prefira alimentos leves, frutas, lanches naturais e evite frituras e produtos muito gordurosos, que podem causar indisposição.

Saiba a hora de parar e buscar ajuda

Escutar o próprio corpo é essencial. Sintomas como tontura persistente, enjoo, dor abdominal ou dificuldade para respirar não devem ser ignorados. Nesses casos, procure imediatamente um dos serviços de atendimento de saúde instalados no local.

O Governo do Amapá reforça que toda a estrutura de saúde está preparada para atender o público durante o Réveillon, garantindo uma festa segura, organizada e com assistência disponível para que todos possam celebrar a chegada do novo ano com responsabilidade e bem-estar.

Saúde no Réveillon 2026

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) montou um esquema especial de serviço pré-hospitalar imediato com pronto atendimento fixo no local, garantindo assistência durante toda a programação. O espaço vai funcionar a partir das 18h seguindo até o encerramento do evento.

Ao todo, 20 profissionais de saúde atuarão em escala de plantão, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e farmacêutico, que vão coordenar uma mini farmácia. O objetivo é evitar deslocamentos desnecessários para unidades de saúde, além de monitorar, estabilizar pacientes em situações de emergência e oferecer suporte clínico e psicológico.

O esquema de atendimento também contará ainda com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estadual, que disponibilizará duas ambulâncias, sendo uma de suporte intermediário e outra de suporte avançado.

Rede hospitalar estadual

Toda a rede hospitalar estadual estará na retaguarda dos atendimentos. No Hospital de Emergência (HE), haverá revezamento de médicos nos ambulatórios, na porta de entrada para traumas e no atendimento clínico. Além disso, as equipes multiprofissionais, incluindo enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas e pessoal de limpeza, foram reforçadas.

Outras estruturas como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Zona Norte e Sul, além do Hospital da Mulher Mãe Luzia e Pronto Atendimento Infantil (PAI) em Macapá, e o Hospital Estadual de Santana também se organizaram para possível alta demanda nos dias de evento.

Programação que vai reunir milhares de pessoas no maior Ano-Novo da Amazônia
Programação que vai reunir milhares de pessoas no maior Ano-Novo da Amazônia

Atrações do maior Ano-Novo da Amazônia

A programação terá shows de artistas regionais e nacionais, entre as atrações anunciadas estão o cantor cearense Nattan, que se apresenta na virada no dia 31. Antes, na quarta-feira, 30, o sertanejo clássico comanda a noite com Zezé Di Camargo & Luciano e Chitãozinho & Xororó.

Atrações já confirmadas pelo Governo do Estado para o Réveillon do Amapá
Atrações já confirmadas pelo Governo do Estado para o Réveillon do Amapá

A cantora Anitta será a grande atração de segunda, 29, e no domingo, 28, o Grupo Revelação comanda a “Noite Amapaense” com muito pagode após a corrida do Bope.

O evento terá ainda a Estação Primeira de Mangueira, que no Carnaval 2026 traz o enredo “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju – O Guardião da Amazônia Negra”, destacando as riquezas culturais e as narrativas que fazem do Amapá um território singular. Para quem curte tecnobrega, também haverá noite dedicada às tradicionais aparelhagens.

“O Amapá Virou. E você faz parte disto”

Realizado às margens do Rio Amazonas, no anfiteatro da Fortaleza, o Réveillon do Amapá será entre os dias 27 e 31 de dezembro com programação gratuita, consolidando a capital, Macapá, como rota de grandes eventos da região Norte. O evento é promovido pela iniciativa privada, com parceria do Governo do Estado e apoio do senador Davi Alcolumbre.

O investimento estimado é de R$ 25,6 milhões, com expectativa de movimentar cerca de R$ 4 milhões em faturamento para os empreendedores populares, e mais de R$ 300 milhões do setor de bares e restaurantes, além de impulsionar o fluxo turístico.

Com o conceito “O Amapá Virou. E você faz parte disto”, a programação simboliza o novo momento do estado, impulsionado pelo crescimento econômico, pela alta aprovação popular e pela recente visibilidade internacional conquistada durante a COP30.

Foto de capa: Lidiane Lima/GEA

Agência de Notícias do Amapá

