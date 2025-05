Governador Clécio Luís apresenta potencialidades do Amapá na cadeia de óleo e gás durante maior conferência mundial do setor, nos Estados Unidos

Gestor lidera a delegação do estado no Offshore Technology Conference 2025, em Houston, reunindo líderes mundiais, especialistas e empresas globais.

Durante a abertura da Offshore Technology Conference (OTC) 2025, maior conferência mundial da indústria de petróleo e gás em águas profundas, realizada nesta terça-feira, 6, em Houston, nos Estados Unidos, o governador do Amapá, Clécio Luís, reforçou a importância da pesquisa e exploração na Margem Equatorial Brasileira para o desenvolvimento do estado, considerado o mais protegido e preservado do Brasil.

Representando o Amapá, Clécio Luís discursa para líderes e empresas do setor energético em Houston.

Clécio Luís participa do evento a convite da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e integra os principais debates sobre as inovações e desafios da indústria offshore – setor que concentra atividades econômicas desenvolvidas em alto-mar – apresentando as potencialidades do Amapá a líderes mundiais, especialistas e empresas globais.

“É o terceiro ano consecutivo que o Amapá participa da OTC, mas é a primeira vez que venho pessoalmente com uma delegação para deixar claro: queremos receber toda a cadeia de óleo e gás para que seja exemplo de pesquisa, produção e desenvolvimento sustentável na Amazônia. Acreditamos que essa atividade pode ser realizada com segurança ambiental, jurídica e respeito ao nosso território. Todos são bem-vindos para contribuir com a transformação econômica e social que o estado precisa e merece”, destacou Clécio Luís.

Na ocasião, o governador também afirmou que o Amapá vê na cadeia produtiva do óleo e gás uma grande oportunidade para consolidar uma nova matriz econômica e energética, capaz de transformar a realidade social do estado e enfrentar o desequilíbrio entre ser o mais preservado do Brasil e, ao mesmo tempo, abrigar uma das populações mais pobres do país.

“Acreditamos que é possível, sim, conjugar a preservação ambiental com o desenvolvimento. Podemos manter nossos indicadores ambientais, preservar o que o Amapá tem de mais valioso e, ao mesmo tempo, desenvolver uma atividade econômica que gere empregos, atraia investimentos e fortaleça toda essa cadeia produtiva representada neste evento. Mais que isso: acreditamos que o próprio setor de óleo e gás pode financiar a preservação do Amapá e da Amazônia brasileira”, completou o governador.

A presença do Amapá na OTC 2025 marca um momento importante de projeção internacional do estado a partir do seu potencial natural.

A delegação do Amapá é uma das mais expressivas do evento, que também conta com a presença do presidente do Sistema Comércio do Amapá, Ladislao Monte; do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Amapá, Josiel Alcolumbre; do diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá, Wandeberg Pitaluga; entre outras autoridades dos setores público e privado.

OTC 2025

O evento, que se estende até quinta-feira, 8, reúne mais de 60 mil profissionais e terá 500 apresentações distribuídas em 91 sessões técnicas. A feira conta ainda com 14 pavilhões nacionais, entre eles o do Brasil.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...