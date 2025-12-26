sexta-feira, dezembro 26, 2025
AmapáTurismo

Amapá se consolida como destino turístico nacional e deve atingir 98% de ocupação hoteleira no Réveillon

Livia Almeida

A expectativa é receber cerca de 50 mil visitantes durante o período.

Mikhael Santos

O Amapá vem se consolidando no cenário nacional como uma das principais opções turísticas para as festas de fim de ano. Com a realização da maior festa de Ano Novo da Amazônia, entre os dias 27 e 31 de dezembro, a procura por hospedagens na região metropolitana de Macapá cresceu de forma expressiva e deve alcançar 98% de taxa de ocupação, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Amapá (ABIH/AP).

A expectativa é receber cerca de 50 mil visitantes durante o período. O impacto positivo é reflexo direto da ampla programação do Réveillon, organizada pela iniciativa privada em parceria com o Governo do Estado, com apoio político institucional, senador Davi Alcolumbre, e que contará com entrada gratuita para o público.

A realização de grandes eventos, como o Réveillon, tem atraído turistas ao Amapá.
A realização de grandes eventos, como o Réveillon, tem atraído turistas ao Amapá.

“Estamos com uma expectativa muito grande para o Réveillon e para todo o período de fim de ano. Neste ano, praticamente todos os hotéis associados à ABIH realizaram investimentos importantes, seja na aquisição de novos empreendimentos, melhorias na estrutura, reformas ou modernização dos serviços. Muitos investiram em reformas internas, compra de novos enxovais e adequações para oferecer mais conforto e qualidade aos hóspedes”, destacou o presidente da ABIH/AP, Ricardo Bueno.

presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Amapá, Ricardo Bueno.
presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Amapá, Ricardo Bueno.

O bom desempenho do setor também é confirmado por dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Até novembro de 2025, o Amapá registrou a entrada de 41,6 mil visitantes estrangeiros, o maior número da série histórica, representando um crescimento de 6,49% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com isso, o estado se consolida como um dos destinos mais visitados da Região Norte.

De acordo com os levantamentos, os turistas internacionais que mais visitaram o Amapá vieram da França/Guiana Francesa, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Peru e Alemanha. O resultado evidencia o avanço das ações de promoção turística desenvolvidas pelo Governo do Estado, aliadas a eventos de grande porte como o Réveillon, além de investimentos contínuos em infraestrutura, qualificação profissional e fortalecimento do setor.

“O Réveillon do Amapá é mais do que uma grande festa; é uma política pública de desenvolvimento. Estamos mostrando o estado para o Brasil e para o mundo, valorizando nossa cultura, movimentando a economia e criando oportunidades para a população. Esses resultados comprovam que investir em turismo é investir no futuro do Amapá”, afirmou a secretária de Turismo, Syntia Lamarão.

Syntia Lamarão, secretária de Turismo
Syntia Lamarão, secretária de Turismo

Entre as atrações confirmadas estão grandes nomes da música nacional, como Anitta, Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Nattan e Natanzinho Lima, além de artistas regionais. A programação robusta já vem refletindo diretamente no aquecimento da rede hoteleira da capital e também no município de Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, que registra aumento significativo na entrada de turistas.

“Durante o mês de dezembro, nossa taxa de ocupação já chegou a 100%, com a maioria dos leitos ocupados por turistas vindos da Guiana Francesa. Esse fluxo intenso de visitantes demonstra a força do Réveillon como atrativo turístico e o quanto o estado tem se consolidado como destino internacional, especialmente para o público fronteiriço. Para nós, hoteleiros, isso representa aquecimento da economia, geração de empregos e a certeza de que investir em qualidade e estrutura tem valido a pena”, ressaltou o proprietário do Royal Hotel e Gastronomia, Belchior Barbalho.

proprietário do Royal Hotel e Gastronomia, Belchior Barbalho
proprietário do Royal Hotel e Gastronomia, Belchior Barbalho

“O Amapá virou. E você faz parte disso”
Para receber 2026, o Governo do Estado traz o conceito “O Amapá virou. E você faz parte disso” para o Réveillon, simbolizando o novo momento do estado, impulsionado pelo crescimento econômico, pela alta aprovação popular e pela recente visibilidade internacional conquistada durante a COP30.

O evento se consolida como uma ferramenta de desenvolvimento, reunindo turismo, cultura e geração de renda. Pesquisas apontam que 68% da população defende a manutenção da festa, enquanto 79% reconhecem o impacto positivo na autoestima local, especialmente entre os jovens.

Organizado pela iniciativa privada em parceria com o Governo do Estado, com apoio político institucional, o Réveillon 2026 busca ampliar ainda mais a projeção nacional e internacional, transformando Macapá em uma vitrine cultural e turística no final do ano.

Agência de Notícias do Amapá

