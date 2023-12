Amapá registra mais de 5,6 mil empregos formais em 10 meses e mantém a segunda maior variação positiva do país

Apenas em outubro, mais de 450 pessoas ingressaram no mercado de trabalho.

Por: Eduardo Belfort

De janeiro a outubro de 2023, 5.767 empregos formais foram gerados no Amapá, um crescimento relativo de 7,54% em relação ao mesmo período do ano passado. O percentual é o segundo mais alto do país, superado apenas pelo Piauí, que obteve crescimento de 7,61%.

Apenas em outubro, 453 novas pessoas ingressaram no mercado de trabalho amapaense, gerando o fomento da economia local e novas oportunidades.

Os incentivos das políticas públicas adotadas pelo Governo do Amapá, com ações como o retorno da Expofeira, têm um impacto direto neste desempenho.

É o décimo mês consecutivo de saldo positivo do estado. O índice também é superior à média nacional, que, em setembro, marcou 3,77%. Os dados foram divulgados pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, na última terça-feira, 28.

A geração de empregos formais é calculada com base na variação relativa, que é a diferença entre novas admissões e desligamentos. Ao todo, o Brasil abriu 190.366 vagas de trabalho formal em outubro deste ano, considerando mais de 1,9 milhão de admissões e cerca de 1,7 milhão de desligamentos no mês.

O governador em exercício, Teles Júnior, destaca que os eventos técnicos, culturais, rodadas de negócios e as políticas de desenvolvimento econômico criaram possibilidades de mais resultados positivos para o Amapá.

“Entre julho, agosto e setembro, os meses que antecederam a 52ª Expofeira, foram gerados 3.623 empregos formais no Amapá. Com resultados positivos, podemos intensificar ações para a Agenda Econômica do Estado”, afirmou Teles Júnior.

Mais desenvolvimento

Desde janeiro, o Governo do Amapá investe em estratégias que promovam mais desenvolvimento econômico e renda para a população.

Entre as novas ações, está o retorno da 52ª Expofeira que, ao longo de dez dias, movimentou mais de meio bilhão de reais, com destaque para os setores da gastronomia, entretenimento, imobiliário, construção civil e energias renováveis. Outro exemplo é a 1ª Folia Internacional do Amapá, que em três dias de evento movimentou mais de 20 mil visitantes.

Em outra frente, o Governo do Estado busca alternativas que tragam um cenário mais favorável para a geração de emprego e renda. Uma delas é a modernização do licenciamento ambiental, que simplifica o processo, mantendo as regras de proteção ao meio ambiente.

Outro exemplo é a intensificação do trabalho de regularização fundiária, uma vez que, com o termo de posse de suas terras em mãos, os produtores rurais passam a ter mais facilidade para acessar créditos que permitam expansão dos negócios.

Foto: Secom/GEA

Legenda: Eventos como o retorno da Expofeira têm um impacto direto neste desempenho—

