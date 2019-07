Conheça as propriedades e os benefícios da Chlorella

Deise Aur

Um dos efeitos colaterais do mundo contemporâneo é a gama de toxidade, poluição e radiação a que estamos expostos, seja no ar, na água, no solo ou nos alimentos. Por isso, por mais que busquemos levar uma vida saudável, não estamos livres de sentir os efeitos desses desequilíbrios.

Esse conteúdo vem de encontro a isso, fornecendo informações sobre uma forma de nos proteger e reforçar nossa saúde dos efeitos prejudiciais das toxidades, que mesmo sem querer temos contato em nosso dia a dia.

Uma dessas formas é a alga Chlorella, rica em nutrientes, que proporciona muitos benefícios para a nossa saúde.

A Chlorella age como um Detox, eliminando as toxinas de nosso corpo.

Saiba mais sobre esse super-alimento com as informações a seguir!

1. O que é a Chlorella?

A Chlorella é uma alga unicelular microscópica de água doce. Esta alga constitui uma das mais antigas formas de vida e que tem grande capacidade de realizar fotossíntese.

A Chlorella é considerada um superalimento, tanto é que a NASA fez estudos para avaliá-la como um alimento para astronautas, durante suas missões espaciais, por conta da sua alta concentração de nutrientes e eficazes propriedades nutracêuticas e medicinais.

Entre as mais de 30 espécies de Chlorella diferentes, dois tipos são mais comumente usadas:

Chlorella vulgaris

Chlorella pyrenoidosa

A Chlorella pode ser consumida nas formas de cápsula, comprimido, pó e extrato.

2. Propriedades da Chlorella

Seu nome Chlorella é devido ao seu alto nível de clorofila, sendo a espécie com maior concentração desta substância.

Descoberta pelos japoneses, esta alga ficou conhecida pelos orientais por promover uma sensação de bem-estar.

Esta alga apresenta aproximadamente 60% de proteínas, superando proporcionalmente a carne bovina, o peixe e a soja. Por isso, diversos veganos incluem a Chlorella em sua nutrição.

Em sua composição, a Chlorella possui aminoácidos essenciais e uma variedade de vitaminas e minerais, além de uma substância denominada de CGF (Chlorella Growth Factor), que possui em sua composição os ácidos nucléicos.

