Está desempregado? Saiba como retornar ao mercado de trabalho

A idade pesa? Qual a qualificação ideal? Muitos profissionais não se recolocam porque fazem escolhas incorretas desde o preenchimento do currículo até a entrevista

Qual é o trabalhador que não fica cheio de dúvidas quando está desempregado? É muito comum que esse profissional fique com muitas incertezas e fragilizado pelo momento, colocando em dúvida suas competências e habilidades. E acaba pesando mais nessa balança a idade, a formação acadêmica e a carreira escolhida.

“O melhor a se fazer nessa hora é buscar respostas que ajudem a encontrar o melhor caminho para voltar ao mercado de trabalho. Tem muita gente que acaba não se recolocando porque faz escolhas incorretas. Isso ocorre desde o momento do preenchimento do currículo até a fase de entrevistas. Todas essas etapas precisam ser feitas com muita coerência, precisão e profissionalismo. Quando essas etapas são respeitadas, as chances de recolocação aumentam”, explica Renato Trindade, gerente executivo da Page Personnel, empresa responsável pelo recrutamento especializado de profissionais para posições técnicas, administrativas ou de ingresso no mercado.

O consultor preparou algumas dicas para quem está em busca de recolocação de acordo com o momento da carreira, qualificação e área de atuação. Confira:

CARREIRA

Para quem está no início

Este momento de carreira é muito importante na vida de um profissional. Ele não deve abrir mão da remuneração, mas vale ter em mente que as primeiras experiências profissionais devem ter foco no aprendizado, em adquirir conhecimentos com os mais experientes.

É importante entender a estrutura da empresa e principalmente o gestor e pares. Eles serão os que mais ajudarão em seu desenvolvimento. Entenda durante a entrevista se o perfil da empresa é de investir na formação dos profissionais.

No início da carreira o profissional tem a oportunidade de errar em suas escolhas, por isso esse é o momento de se arriscar e ser arrojado nas decisões.

