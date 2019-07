Hackers vazam 5 milhões de dados de agência de receitas búlgara

Material vazado inclui números pessoais, endereços identificáveis e até mesmo dados de renda

A Bulgária sofreu o que foi considerado o maior vazamento de sua história nesta semana. No último dia 15, hackers enviaram para a mídia local os dados roubados originários do serviço de relatórios fiscais do país. Segundo informações, mais de 5 milhões de pessoas tiveram suas informações pessoais violadas – a Bulgária possui um total de 7 milhões de habitantes. O material inclui números pessoais identificáveis, endereços e até dados de renda.

Em um anúncio de acompanhamento, as autoridades do país confirmaram o vazamento pelo menos parcialmente originado da agência fiscal. “Nossa investigação descobriu que cerca de 3% dos dados contidos nos bancos de dados da NRA foram acessados sem autorização há aproximadamente 20 dias”, disse a agência. A investigação segue em andamento.

Segundo os hackers, a amostra enviada para a mídia cobre apenas 57 de um total de 110 bancos de dados comprometidos. Há mais de 5 milhões de cidadãos búlgaros e internacionais – dentre eles, empresas – afetados na violação.

Veja mais no Olhar Digital

Curtir isso: Curtir Carregando...