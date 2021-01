WhatsApp tenta se defender após compartilhar dados com Facebook

O mensageiro WhatsApp foi ao Twitter para se defender. A plataforma publicou um posicionamento a respeito dos novos termos de uso e compartilhamento de dados do aplicativo — que incluem como ponto mais polêmico o envio de informações à empresa que é dona do aplicativo, o Facebook.

O infográfico criado indica o que o WhatsApp pode e não pode fazer, além de indicar os poderes do usuário. Entre essas possibilidades, está a opção de baixar os dados quando quiser e colocar uma “data de validade” em mensagens consideradas importantes, mas que devem sumir até mesmo do seu dispositivo.

Entre as impossibilidades do WhatsApp, o app afirma que:

o WhatsApp e o Facebook não podem ver as suas mensagens privadas ou ouvir chamadas;

o WhatsApp não mantém listas de para quem todos estão enviando mensagens ou ligando;

o WhatsApp não compartilha os seus contatos com o Facebook;

o WhatsApp e o Facebook não podem ver a sua localização compartilhada;

os grupos do WhatsApp continuam privados.

