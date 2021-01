Saiba como a tecnologia 5G pode ser aliada da nossa saúde

Quando ouvimos falar da chegada da tecnologia 5G, a primeira coisa que pensamos é que ela representa apenas uma evolução do 4G, permitindo uma conexão de internet mais rápida. No entanto, os avanços vão muito além disso: esta será uma nova fase da conectividade mundial, que trará benefícios em diversas áreas.

Boa parte desses benefícios está relacionada à utilização do 5G em dispositivos que, geralmente, não possuíam conexão com a internet, na chamada “Internet das Coisas”. Dessa maneira, vários objetos passarão a criar e compartilhar dados que poderão aumentar a eficácia de muitos processos na indústria, na agropecuária, na educação e na saúde.

Dessa maneira, a tendência é o surgimento de vários dispositivos vestíveis que poderão obter dados valiosos para analisar a saúde de quem os utiliza. Hoje em dia, já existem alguns objetos do tipo, como os relógios que analisam a qualidade do sono e a frequência cardíaca. Com o 5G, a expectativa é que surjam mais artefatos do gênero. Até mesmo uma escova de dente poderá gerar dados, que poderão ser utilizados por profissionais da saúde em tratamentos personalizados para cada paciente.

Em um artigo para o MAGODATECNOLOGIA, o especialista em eletrônicos Ricardo Fernandes comentou sobre o uso destes dispositivos no Brasil: “Mesmo antes da chegada da tecnologia 5G, os brasileiros já estão se acostumando com os equipamentos que ajudam a cuidar da saúde. É cada vez mais comum ver pessoas se exercitando com relógios e pulseiras inteligentes, que geram relatórios completos sobre as atividades, reduzindo os riscos e ainda melhorando a performance esportiva”.

Os hospitais também podem passar por uma mudança brusca, com sistemas de integração de dados. No momento em que um paciente entra no local, a temperatura corporal já poderá ser medida e compartilhada com a equipe médica. Os profissionais da saúde também poderão, automaticamente, receber as informações coletadas pelos dispositivos do paciente, aumentando a precisão do diagnóstico.

Outro benefício que o 5G poderá trazer para a saúde está diretamente relacionado à velocidade da conexão. Atualmente, os exames de imagem, como as tomografias, podem demorar alguns minutos para serem carregados no banco de dados dos hospitais. Com a utilização do 5G, os resultados já serão enviados em tempo real, permitindo mais rapidez nas decisões médicas, o que é fundamental para pacientes em estado grave.

Em Barcelona, já existe uma iniciativa que utiliza o 5G e pode salvar vidas. A baixa latência e a grande velocidade da conexão através da nova tecnologia permitiram a implantação de uma ambulância conectada. Dessa forma, os médicos socorristas conseguem estabelecer uma videochamada em tempo real com os médicos que estão no hospital. Além do diálogo, a rede também transmite informações sobre o paciente, como os sinais vitais. Isso permite um atendimento mais rápido e preciso.

