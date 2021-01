A indústria de casino move-se progressivamente para a internet

Ao virar a página negra de 2020, questionamos que indústrias conseguirão acompanhar os anos que se avizinham e como. Victoria Oliveira, especialista na matéria (mais sobre a mesma aqui), debruça-se sobre a indústria de casino, a qual prevê continuar a mover-se progressivamente para a internet.

Vejamos…

Pesquisas recentes, como a avançada em 2019 pela MarketResearch, indicam que, até 2022, a indústria de jogo online crescerá anualmente cerca de 5,9%, gerando para cima de 560 biliões de dólares.

Mas, se até 2019 os casinos convencionais funcionavam em paralelo e perfeito equilíbrio com os casinos online, a pandemia que assola de momento o globo veio definitivamente mudar o panorama em termos de procura e oferta.

E mais do que nunca são mais válidos todos os motivos que levaram multidões de pessoas experientes, e também totalmente novatas, a procurar um casino online.

E tudo porque, por norma, este é:

Mais barato

De uma maneira geral, quando comparados com os casinos convencionais, os casinos online são mais baratos de montar e gerir. Mas o facto de um negócio ter custos operacionais baixos não se traduz obrigatoriamente em menos custos para os clientes.

No entanto, neste caso, isto não se aplica. Há muito que os jogadores de casino e jogos de azar têm vindo definitivamente a ganhar ao poupar nas deslocações, em tempo e até em dinheiro ao optarem por jogar online.

Atualmente, ao limitar-se a livre circulação de pessoas e com uma série de casas de entretenimento obrigadas a fechar portas, algumas para sempre, ainda mais pessoas têm sido empurradas para alternativas online.

O mesmo tem sucedido com o casino Portugal online, cuja realidade parece acompanhar a da Europa e do resto do mundo.

Mais conveniente

As empresas de casino online sabem que têm um produto mais conveniente e mais fácil de usar. Especialmente num mundo cada vez mais acelerado como o nosso.

Muitos casinos convencionais cedo se aperceberam do mesmo e até temos um bom exemplo disso nosso país – o Casino Solverde, uma casa com presença física e virtual, que demonstra o quanto está na linha da frente em termos de visão e direção.

Mas os casinos online oferecem conveniência noutras áreas.

A sua aceitação dos modos de pagamento mais modernos, nomeadamente de carteiras digitais, como o PayPal, a mais popular entre os portugueses, MBWay, e até criptomoedas, colocam este tipo de casino mais uma vez na linha da frente. Afinal, são também os modos cada vez mais utilizados pelos internautas do futuro.

Mais diversificado

Só um casino online consegue oferecer num só sítio milhares de jogos de slots por exemplo. Nem o maior casino convencional consegue imitar o feito.

Além disso, nenhum casino convencional tem jogos híbridos, uma mistura por vezes impensável, que é frequente combinar sorte e habilidade real. Algo particularmente interessante para a geração de jogadores mais jovens.

Se a diversificação da oferta sempre teve importância online, hoje é-o mais do que nunca. Apenas online é possível saltar em menos de um minuto de uma slot para uma casa de apostas para apostar na competição do século. Por isso, cada vez mais os sites de casino têm uma área de apostas desportivas, e vice-versa.

Mais seguro

Embora continue a haver um mar de fraudes e golpes na internet em muitos negócios de casinos on-line, muito mudou (para melhor!) em termos de segurança online ao longo das últimas décadas.

Esta mudança foi possível não só pela evolução tecnológica dos sistemas de encriptação e algoritmos, mas também pela regulamentação e criminalização de atividades ilegais, no sentido de proteger os consumidores, neste caso os frequentadores de casas de jogo e apostas online.

Hoje é mais seguro fechar a janela do browser e sair de um casino online legal com um prémio chorudo do que de um casino físico com o dinheiro no bolso.

Enquanto o faça num site licenciado em Portugal (lista atualizada com todas as empresas licenciadas aqui)!

Conclusão

Se existiam algumas dúvidas relativamente à “migração” da indústria de casino para o mundo online, a COVID-19 veio dissipá-las por completo.

No entanto, enquanto alguns casinos terão iniciado o movimento a tempo, outros poderão querer dar o salto tarde demais por motivos financeiros, logísticos e até processuais.

