Feira de Negócios reúne 30 expositores na programação da Semana do MEI

A feira reúne empreendedores individuais dos segmentos moda, joias e acessórios, confeitaria, artesanato, gastronomia, decoração, flores e plantas ornamentais, livraria e mercado fotográfico

Denyse Quintas

Os projetos do Sebrae Atendimento Territorial Sede Macapá e Moda e Fios, promovem Feira de Negócios na Semana do MEI, com a participação de 30 microempreendedores individuais, que comercializarão produtos e serviços, no estacionamento do Sebrae, no período de 22 a 24, das 16h às 21h.

Segundo a analista do Sebrae e coordenadora da Semana do MEI, Lailla Nascimento, a feira tem o objetivo de proporcionar às empresas expositoras oportunidade de gerar negócios, comercializar produtos, potencializar as vendas, atrair novos clientes, realizar network, divulgar a marca, produtos e serviços.

“A feira de negócios permite trazer maior visibilidade e oportunidades aos empreendedores, pois os empresários poderão se apresentar ao público, divulgar os produtos, ganhar experiências, testar e aplicar estratégia”, afirmou Lailla Nascimento.

De acordo com ela, será a terceira edição da Feira de Negócios realizada dentro de um evento específico para o Microempreendedor Individual, com ambiente propício e descontraído para vendas, que trará expositores do multissetorial e do ecossistema da moda.

Para a gestora do Projeto Moda e Fios, Francinne Bacelar, trazer um espaço com o ecossistema da moda, na Semana do MEI foi uma estratégia de ampliar a divulgação das soluções que o Sebrae possui na moda, no maior evento para microempreendedores individuais.

“No Amapá, o comércio varejista de vestuário e acessórios vem numa crescente desde 2023 e permanece em 1° lugar no ranking de registro de empresas, de acordo com o mapa de empresas do Governo Federal”, afirmou Fracinne Bacelar.

O Sebrae apoia os pequenos negócios, leva soluções inovadoras e sustentáveis, que visa aumentar a competitividade destes negócios no estado do Amapá.

As empresas expositores da Feira de Negócios na Semana do MEI são, Confeitaria Casal Cake Designer; Ágrias Joias; Ralú Comfort Food; Sorveteria Campos; Rosquinhas Croc; Arrudas Nutri Biscoitos; Sandra’s Cakes; Bem Docinho – Confeitaria Artesanal; Doce Castle; Gelateria Tropicana; Lu Delícias Gourmet; Sabor Na Cuia; Café de Açaí Faustina; Olliloja; CK – Produtos Artesanais; Dona Abelhuda Mimos; Hobby Artesanato; Duda Makes Cosméticos; Maycon Abreu Fotografia; Raiz Amazônica; Zanna Joias; Q linda Fit; Flor de Nusa; Irene Gama; Empório Valeska; Sartoni Prime; Cantinho do Pijama; Dadora; Mi Glamour Store; e Crochê de Crioulla.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...