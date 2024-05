Governo do Amapá promove prática com chás e plantas medicinais para estudantes no Museu Sacaca, em Macapá

Atividade faz parte da 22ª Semana Nacional de Museus e levou conhecimentos da medicina caseira aos alunos da Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares.

Por: Jamylle Nogueira

Como parte da programação da 22ª Semana Nacional de Museus, o Governo do Amapá promoveu uma prática educativa com chás e plantas medicinais para alunos do ensino médio da Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares. A atividade, que ocorreu no Museu Sacaca, em Macapá, busca levar os conhecimentos da medicina caseira e mostrar técnicas corretas para o preparo das bebidas no dia-dia.

Para o preparo dos chás, os estudantes utilizaram plantas como canela, verônica e cidreira. De acordo com a técnica do museu, Ana Kellen Souza, o momento foi pensado com o intuito de fazer uma interação do conhecimento popular com o conhecimento científico.

“O preparo de chá com plantas medicinais é uma prática muito utilizada pelos amapaenses, principalmente os mais antigos. A ideia é repassar para os jovens e adolescentes esse conhecimento de maneira mais eficiente, uma vez que durante a atividade eles puderam aprender como utilizar cada uma dessas ervas”, enfatizou a técnica.

O coordenador da prática e pesquisador do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa), Augusto Oliveira, enfatizou que durante a oficina foram apresentados todos os cuidados necessários como quantidade, qualidade da água, o preparo, conforme o conhecimento químico e farmacológico das plantas.

“O objetivo é repassar informações daquilo que nós aprendemos nas comunidades tradicionais, e aquilo que também nós desenvolvemos enquanto pesquisa nos nossos laboratórios. Então é voltado para a atenção à saúde, uma saúde básica e buscando sempre, o que a gente chama de boas práticas, ou seja, preparar da melhor forma, da forma mais saudável e retirar o melhor das plantas”, declarou Oliveira.

No auditório do museu, foi montada uma espécie de cozinha, onde o pesquisador mostrou na prática todo o preparo dos chás medicinais de acordo com o formato e espécie de cada planta.

“Aqui temos plantas aromáticas como a canela e trouxemos cascas como a verônica. Para as aromáticas fazemos o processo de infusão, você pega, ferve a água e joga em cima da planta, espera lá, abafa por uns 10 minutos e o chá está pronto. Se é uma folha que não tem cheiro, é necessário triturá-la e colocá-la para ferver junto com a água durante 3 minutos. Se é uma casca, como a verônica, por exemplo, que é considerada anti-inflamatória, ela precisa ferver dez minutos na panela. Cada condição da planta e o que nós queremos extrair tem um formato de preparação do chá”, detalhou o pesquisador.

Para o aluno do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares, José Miguel dos Santos, de 18 anos, a atividade foi uma experiência única e necessária para utilizar no cotidiano.

“Minha mãe sempre prepara chás, porém não sabia que tinham tantas técnicas para aproveitar seus princípios ativos. Vou repassar para todos na minha casa, para que a gente possa preparar de maneira correta”, relatou o jovem.

Com o tema “Museus, educação e pesquisa: educando o olhar para enxergar o patrimônio”, a 22ª Semana Nacional de Museus encerra neste sábado, 18. Ações já foram realizadas nos museus Sacaca, Joaquim Caetano, de Arqueologia e Etnologia e na Fortaleza de São José.

Fotos: Marcia do Carmo/GEA

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...