Federação de Xadrez do Amapá anuncia retorno de campeonato no dia 1º de agosto

Após o período de isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, a Federação de Xadrez do Amapá (Fexap) anunciou que suas atividades retornarão a partir do dia 1° de agosto, seguindo um protocolo de segurança que prevê restrições de público e medidas de higienização para resguardar a saúde de toda comunidade enxadrística amapaense.

O planejamento da Fexap prevê que torneio que marcará o retorno será a 2ª Etapa do Campeonato Amapaense de Xadrez Rápido (CAXAR) 2020, que inicia dia 01.08.2020. A segunda competição do mês será o Campeonato Amapaense de Xadrez Absoluto (CAXA) 2020, marcado para o período de 14 a 16.08.

Essas competições são oficiais e estão registradas na Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e Federação Internacional de Xadrez (FIDE). O presidente da Fexap explica que o calendário do Amapá teve suas competições suspensas desde o início da pandemia, e que para o retorno das atividades, foi apresentado o protocolo de segurança à Prefeitura de Macapá, em reunião com o secretário de Articulações Institucionais, Rodolfo Vale.

O protocolo de segurança prevê as seguintes medidas:

• Número limite de 32 pessoas envolvidas na competição.

• Não será permitida a presença de público externo na competição.

• Competições realizadas em um local aberto, com o critério de 4m² para cada pessoa presente no espaço físico.

• Uso obrigatório o uso de máscaras por todos.

• Não serão permitidos cumprimentos físicos no início e final das partidas.

• Conforme as partidas forem terminando, os jogadores serão orientados a saírem do salão de jogos, evitando assim possibilidade de aglomeração para assistir as partidas que ainda estiverem por terminar.

• As mesas distarão no mínimo 1,5m umas das outras.

• Apesar de ter estrutura física para várias pessoas, o banheiro só poderá ser usado por uma pessoa de cada vez.

• A organização higienizará todo o material a ser utilizado nas partidas.

• Os jogadores deverão levar suas próprias garrafas d’água, para uso individual, para que não haja possibilidade de compartilhamento de copos ou outros utensílios.

“Esse protocolo é rígido e passou pelo Comitê de Enfrentamento à Covid do município. Vamos obedecer todas as restrições e estamos atentos ao período que vivemos. Estamos em um momento de reabertura, se até a data de algum dos campeonatos, a Prefeitura entender diferente, também faremos alteração no nosso calendário, mas estamos torcendo para que sigamos com o planejamento”, ressalta Marcos Monteiro, presidente da Federação.

