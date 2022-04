GAECO do MP-AP apoia Polícia Penal em apreensão de drone, automóvel e drogas que ingressariam no Iapen

Na madrugada desta sexta-feira (8), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amapá (GAECO/ MP-AP) foi acionado pela Guarnição Delta do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) para abordagem a uma dupla que, com auxílio de um drone, tentava inserir drogas e chips de celulares no estabelecimento prisional.

A dupla estava distante do Iapen, e na abordagem pela Policia Penal (PP) com apoio do GAECO, um dos indivíduos se identificou como ex-fuzileiro. Ambos foram detidos e apresentados na Superintendência da Polícia Federal, onde foram autuados em flagrante.

Além do drone e dos chips, foi apreendido o automóvel que estava sendo utilizado na empreitada criminosa, e a cocaína que seria introduzida na Penitenciária.

Os membros do MP-AP que coordenaram a ação, destacaram a importância dessa melhor estruturação do Iapen que está contribuindo no combate ao crime organizado junto com os demais órgãos de Segurança Pública.

Com esse resultado, o GAECO reafirma sua parceria ininterrupta com órgãos de todas as forças de segurança que atuam no combate à criminalidade no Estado do Amapá.

