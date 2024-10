Sebrae oferece serviços gratuitos na Semana da Micro e Pequena Empresa, na próxima terça (22)

Orientação Tributária, Serviços do CPF e CNPJ, parcelamentos, emissão de DARF e consulta IRPF, Nota Fiscal Eletrônica, abertura de empresa/Inscrição Estadual, são alguns dos serviços gratuitos para as MPEs que estarão disponíveis no Sebrae

Denyse Quintas

O Sebrae e parceiros promovem a Semana da Micro e Pequena Empresa (MPE), com programação e atendimento especializado gratuito. O atendimento é para Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e potenciais empresários. A Semana da MPE acontece na sede da instituição, hall de entrada do Sebrae, na Zona Norte e Zona Sul de Macapá, no período de 22 a 25 de outubro, das 8h30 às 17h . A campanha/tema da Semana da MPE 2024 é – ‘Impulsionando o Futuro: Inovação e Crescimento para Pequenos Negócios’.

A gerente de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Amapá, Denise Nunes, explica que a Semana da MPE realizará atendimento humanizado e serviços especializados. “Estaremos oferecendo orientação individual e personalizada. A semana da MPE tem o objetivo de promover a desburocratização dos processos, facilitando a liberação e legalização das empresas e realizando atendimento sobre gestão empresarial, registro e negociação tributária. O Sebrae é um agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento. Faz parte do papel da instituição valorizar os negócios que fomentam a economia do estado do Amapá e gerar novas oportunidades para os empreendedores”, disse a gerente Denise Nunes.

Acesso

A programação será gratuita e o interessado poderá acessar, por meio do portal e loja online do Sebrae, no endereço eletrônico – https://ap.loja.sebrae.com.br/, redes sociais e nos pontos de atendimento, entre eles, nas Vans do Sebrae, na sede, escritórios regionais, e nas salas do empreendedor.

Gratuito

Orientação de abertura e legalização de empresas; formalização; alteração cadastral; declaração anual do MEI; simulação de parcelamento; parcelamento de débitos (dívida ativa); emissão de DAS; baixa de MPE; oficinas, palestras e consultorias; e cadastro de Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET).

Parceiros

São parceiros do Sebrae na Semana da Micro e Pequena Empresa (MPE), a Receita Federal do Brasil (RFB); Conselho Regional de Contabilidade (CRC); Corpo de Bombeiros Militar (CBM); Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá (Agência Amapá); Caixa Econômica Federal; Banco do Brasil; Agência de Fomento do Amapá (Afap); Cooperativa Sicredi Integração (Sicredi); Sicoob; Banco da Amazônia (Basa); Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz); Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS – Suframa); Secretaria Municipal de Finanças (Semfi).

Programação

Data: 22 a 24/10/2024 – De Terça a Quinta-Feira

Atendimento Sebrae e Parceiros

Hora: das 9h às 17h

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Avenida Ernestino Borges, 740 – Laguinho

Data: 22 a 24/10/2024 – De Terça a Quinta-Feira

Capacitações

Hora: das 19h às 22h

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Sala 4

Zona Norte – Atendimento Itinerante Aqui Tem Sebrae

Data: 22 a 25/10/2024 – De Terça a Sexta-Feira

Local: Avenida Carlos Lins Cortes, nº 75 Infraero II – área do estacionamento da empresa Autopeças Novo Mundo

Hora: das 9h às 17h

Zona Sul – Atendimento Itinerante Aqui Tem Sebrae

Data: 22 a 24/10/2024 – De Terça a Sexta-Feira

Conjunto Habitacional Jardim Açucena

Palestras/ Oficinas/ Consultorias

Hora: 8h30 às 17h

Local/Endereço: Avenida Treze de Setembro 297 – Na frente da Escola Reinaldo Damasceno

Data: 25/10/2024 – Sexta-Feira

Feira de Negócios no Miracema

Hora: das 9h às 17h

Endereço: Em frente ao Plantão Social, Centrinho 3 – Via Coletora B.

Serviço:

