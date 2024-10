Serasa lança ferramenta que reúne todas as dívidas e permite escolher quais as prioridades de pagamento

· Serviço “Carrinho de Ofertas” facilita a organização dos pagamentos.

· Se desejar, consumidor passa a ter todas as contas numa só data.

· Devedor pode pagar um débito de cada vez ou todos em um único boleto ou chave Pix.

· Carrinho emite avisos para lembrar dos compromissos financeiros.

· Nova funcionalidade proporciona mais segurança na hora de emitir boleto.

· 46% dos brasileiros já quebraram negociação por esquecer do vencimento, revela pesquisa.

Para permitir que o consumidor organize todas suas dívidas, escolha quais débitos pretende pagar primeiro ou opte por quitar todos os compromissos financeiros ao mesmo tempo, a Serasa lança uma ferramenta que reúne todos os boletos e chaves Pix em um único documento.

Na funcionalidade chamada de “Carrinho de Ofertas”, o consumidor tem todas as suas contas de maneira organizada e pode facilitar seu planejamento financeiro definindo uma única data de vencimento.

“Organizar os boletos e as datas de vencimento são passos fundamentais para quem pretende recuperar a saúde financeira”, lembra Laís Gabriel, especialista em educação financeira da Serasa. “Mas se as contas estão dispersas fica mais difícil acompanhar todos os prazos, correndo o risco de pagar juros e multas por atrasos”, complementa.

Pesquisa da própria Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, revela que 46% dos brasileiros já quebraram um acordo e retornaram à situação de inadimplência justamente por se confundir com datas de vencimento das parcelas. De acordo com o levantamento, que ouviu 3.863 pessoas, 60% dos consumidores revelam ter interesse em usar um serviço para pagar os débitos em aberto se encontrassem a possibilidade de juntar todas as dívidas para pagamento único. Na região Norte, 37% das pessoas ouvidas afirmaram que já esqueceram pelo menos uma vez de pagar a parcela do acordo.

Agora, ao acessar a plataforma Serasa Limpa Nome o consumidor pode decidir:

· Quantas contas quer pagar em um mesmo momento.

· O volume de parcelas que serão aplicadas no valor total de todas as dívidas ou somente nas que o consumidor escolher pagar.

· O formato de pagamento favorito, Boleto ou Pix: definido o formato, a Serasa centraliza as dívidas em um só lugar.

· Os tipos de dívidas. Pode reunir, por exemplo, as contas atrasadas com desconto ou os débitos que já estão negativados.

· A data de pagamento, evitando multas e juros e escolhendo a data que melhor se ajusta ao calendário financeiro do consumidor.

Lembretes mensais

Além de simplificar o processo de negociação, visualização e pagamento das dívidas, o Carrinho também emite lembretes mensais sobre os acordos para ajudar o consumidor a não esquecer de seus compromissos financeiros. “A ferramenta faz parte das iniciativas da Serasa de combater a inadimplência desde a origem”, explica a gerente da plataforma Limpa Nome, Aline Maciel.

Ao todo, são mais de 130 parceiros Serasa Limpa Nome que oferecem a opção de juntar boletos, entre os mais diversos segmentos, como bancos, varejistas, telecomunicações, securitizadoras e outros.

Como usar o Carrinho de Ofertas Serasa?

1. Acesse o site ou app (disponível para Android e iOS) da Serasa. Pelo app, certifique-se de que esta é a versão mais atualizada do aplicativo.

2. Na tela inicial, clique no botão que indica o Carrinho de ofertas para visualizar as ofertas disponíveis para agrupamento.

3. Confira suas ofertas na tela e selecione as que deseja agrupar clicando no ícone do carrinho ao lado de “negociar agora”.

4. Você será redirecionado para o carrinho de dívidas. Escolha se deseja pagar o grupo, ou individualmente. Depois, clique em continuar.

5. Escolha a forma de pagamento, a quantidade de parcelas e a data de vencimento que mais se encaixa no seu orçamento. Antes de finalizar, confira os detalhes.

6. Pronto! Para finalizar seu acordo, é só copiar a chave Pix ou o código do Boleto e concluir o pagamento via Carteira Digital da Serasa ou no banco de sua preferência.

Para saber mais, acesse: clique aqui.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

