SNCT 2024: Unifap leva programação diversificada ao Aeroporto Internacional de Macapá (AP)

Exposições, oficinas, palestras e mostras são algumas das atividades da Unifap na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Com o tema “Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais”, a programação da edição deste ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) será realizada, pela primeira vez, no Aeroporto Internacional de Macapá (AP). As atividades da Universidade Federal do Amapá (Unifap) ocorrerão no período de 16 a 19 de outubro, totalmente gratuitas e abertas ao público em geral.

A SNCT é o maior evento de divulgação científica do Brasil, organizada nacionalmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Governo Federal, em parceria com instituições de pesquisa, agências de fomento, empresas tecnológicas, entidades da sociedade civil e secretarias estaduais e municipais de todo o país.

No Amapá, a programação geral é coordenada pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Setec), em conjunto com a Unifap, Universidade do Estado do Amapá (Ueap), Instituto Federal do Amapá (Ifap), Embrapa AP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa).

XIII Conaic

A SNCT 2024 também conta com o XIII Congresso Amapaense de Iniciação Científica (XIII Conaic), programação que traz os resultados das pesquisas de alunos de iniciação científica ou tecnológica das principais instituições de pesquisa do estado. O evento é gratuito e ocorre de 15 a 17 de outubro, no Instituto Federal do Amapá (Ifap), campus Macapá (AP).

Pela Unifap, serão apresentados os resultados de 48 pesquisas desenvolvidas por acadêmicos de iniciação científica, nas grandes áreas do conhecimento. Cartografias de mulheres do campo, racismo ambiental, modelagem molecular baseada em canabinoides para o tratamento da doença de Parkinson e desinfecção da água de abastecimento são alguns dos temas das pesquisas realizadas.

Além das apresentações orais, haverá também apresentações de banners no Aeroporto Internacional de Macapá (AP). Dias e horários da programação podem ser conferidos aqui.

No dia 18 de outubro, ocorrerá a cerimônia de encerramento com a premiação dos melhores trabalhos de iniciação científica ou iniciação tecnológica. Para cada aluno (a) destaque será concedida premiação no valor de:

• R$ 1 mil para o primeiro colocado de cada área do conhecimento;

• R$ 600 para o segundo colocado de cada área; e

• R$ 500 para o terceiro colocado de cada área.

Serviço

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT 2024)

De 16 a 19 de outubro de 2024, no Aeroporto Internacional de Macapá (AP). Inscrição gratuita aqui.

XII Congresso Amapaense de Iniciação Científica (XIII Conaic)

De 15 a 17 de outubro de 2024, no Instituto Federal do Amapá (Ifap), campus Macapá (AP). Evento gratuito.

