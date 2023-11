Governo do Amapá e Ministério da Saúde lançam ação de incentivo a vacinação contra gripe no estado, em Santana

Objetivo é proteger a população amapaense antes do período chuvoso para evitar surtos da doença.

Por: Mônica Silva

A vacinação contra a gripe começou de forma antecipada nos estados da Região Norte. No Amapá, o Governo do Estado em conjunto com o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Santana, realizou nesta quarta-feira, 22, uma ação de imunização para incentivar a população a aderir à Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A mobilização, que já está em andamento, vai até o dia 15 de dezembro.

Desde 13 de novembro, as vacinas estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos municípios. O governador em exercício Teles Júnior, participou da mobilização e também tomou o imunizante, destacou que objetivo é proteger a população amapaense antes do período chuvoso que já se aproxima.

“Quando o ‘inverno amazônico’ chegar, período de maior circulação viral e de transmissão da gripe, nossa população já estará vacinada. Já se sabe que a propagação de notícias falsas, ‘fake news’, são um dos fatores que impactam na adesão da população às campanhas de imunização, por isso, a partir de agora nós temos também o compromisso de combater a desinformação”, reforçou Teles Júnior.

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, explicou a decisão da antecipação da campanha na Região Norte e a escolha pelo Amapá.

“Uma estratégia diferente de vacinação contra a gripe está sendo testada pelo Ministério da Saúde a partir deste mês com a antecipação da campanha. Nós viemos até o Amapá participar da ação porque o estado é referência em todas as metas vacinais”, disse Ethel.

A secretária de Estado da Saúde, Silvana Vedovelli, afirma que a imunização antecipada pela campanha é fundamental na redução da probabilidade de surtos da gripe, como foi enfrentado, no primeiro semestre, no Amapá.

“É importante o comprometimento do Ministério da Saúde com a Região Norte, que sempre buscou a antecipação da campanha de vacinação pela sua particularidade. Estamos felizes pela demanda de todos os estados está sendo atendida, fortalecendo a política de proteção à saúde”, celebrou a secretária.

Para a campanha no Amapá, o Ministério da Saúde enviou 265.570 doses da vacina. A distribuição para os municípios foi feita pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS). A superintendente da SVS, Claudia Monteiro, explicou que todos os municípios estão abastecidos, porém, é necessário que façam planejamento incluindo como prioridade a busca ativa.

“Santana tem alcançado excelentes resultados, vacinando pessoas em áreas de pontes e ribeirinhas. Os municípios estão descentralizando a vacinação, isso é importante para aumentar a nossa cobertura vacinal” reforçou Claudia.

A meta é vacinar 265 mil pessoas em todo o estado. O município de Santana, que integra a região metropolitana com Macapá e Mazagão, a meta é alcançar cerca de 39 mil pessoas nessa campanha.

“Nós precisamos reproduzir a importância da vacinação para a saúde da nossa população. Santana tem reforçado a imunização indo em todas as áreas do município, estamos com a van da vacina, fazendo busca ativa utilizando barcos, estamos nas escolas”, disse o prefeito de Santana, Bala Rocha.

Mobilização

Durante a ação também foram ofertados serviços de saúde e atividades de diversão para o público infantil. Pode receber a vacina qualquer pessoa a partir dos seis meses de vida, mesmo se já tiver recebido outra dose do imunizante em 2023.

O pequeno Samuel Santos, de seis meses, recebeu pela primeira vez a dose da influenza. A mãe, Janaína Santos, de 26 anos, aproveitou o momento para atualizar a caderneta vacinal.

“A campanha nos mostra a importância de se vacinar e incentiva a gente a se imunizar, a cuidar da saúde. Meu filho já está protegido”, comentou a dona de casa.

Alan Patrick, de 35, chegou cedo à Policlínica de Saúde Dr. Alberto Lima. Passou por consulta com clínico geral, participou das atividades de recreação e garantiu a dose da vacina contra a gripe para ele e para o filho, Artur Almeida, de 10 meses.

“Eu precisava me consultar e também atualizar a nossa carteira de vacinação. Hoje, fizemos isso. Nós nos vacinamos contra a gripe, fizemos consulta e até nos divertimos com as atrações da programação “, disse Alan, satisfeito com a assistência.

Enrico Di Miceli, de 62 anos, se imunizou contra a gripe em abril, mas garantiu reforço para saúde tomando mais uma dose da vacina durante a ação.

“Vi na tv que mesmo quem já recebeu a vacina esse pode se vacinar então, cuidei logo de vir”, disse o cantor e compositor santanense.

Podem se vacinar:

Crianças a partir dos 6 meses;

Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos;

Trabalhadores da Saúde;

Gestantes;

Puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários

Funcionários do sistema de privação de liberdade;

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

Foto: Gabriel Maciel/Sesa e Netto Lacerda/GEA—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...