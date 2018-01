Premiação para os melhores colocados da II Olimpíada Acadêmica de Física ocorre nesta sexta, 26

A premiação da 2ª edição da Olimpíada Acadêmica de Física da Universidade Federal do Amapá irá ocorrer na próxima sexta-feira, 26, às 15h, no auditório do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade. A competição ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 2017. Além de acadêmicos da Unifap, também participaram estudantes da Universidade Estadual do Amapá (Ueap), Instituto Federal (Ifap) e faculdades particulares.

Em primeiro lugar, com 20 resoluções corretas das 30 que constavam na prova, foi o acadêmico do curso de física da Unifap, Iranildo Fontenele do Amaral; na segunda colocação, Thalia Nascimento, também do curso de física da Unifap; e, em terceiro lugar, empatados, Guilherme Serravalle Barros (física/Unifap), Gustavo Almeida da Silva (engenharia civil/Unifap) e Valéria Castelo Branco de Souza (física/Unifap).