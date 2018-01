Banco da Amazônia divulga Edital de Licitação para contratar serviços de comunicação digital

O Banco da Amazônia lançou nesta terça-feira, dia 23 de janeiro, o Edital de Licitação de Serviços de Comunicação Digital. É uma oportunidade aberta para empresas de serviços de planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital de todo o Brasil. Os licitantes deverão apresentar propostas técnicas e de preço. O vencedor da licitação terá um contrato com o Banco de 12 meses, podendo ser prorrogado.

Essa licitação tem a modalidade “Concorrência”, do tipo “Melhor técnica e preço”. A sessão pública para recebimento e abertura dos invólucros será às 10 horas do dia 14 de março de 2018, na Sala de Licitações, no Edifício Sede do Banco, localizado na Av. Presidente Vargas, 800, 2º andar, Bloco B, em Belém-PA.

As empresas interessadas podem buscar esclarecimentos sobre essa licitação até três dias úteis antes da data de apresentação das propostas, exclusivamente por escrito, por carta ou ofício ou por e-mail. As cartas ou ofícios devem ser direcionados para a Gerência de Compras e Logística-GECOL, localizada na Avenida Presidente Vargas nº 800, 2º andar, bloco B, Bairro Campina, Belém (PA), CEP: 66017-901, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 13h; ou pelo e-maillicitacoes@bancoamazonia.com.br.

O edital completo está publicado em http://www.bancoamazonia.com.br/index.php/licitacoes-concorrencia/edital-comunicacao-digital

Alcilene Costa