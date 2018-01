Prefeitura de Macapá inicia visitas técnicas a piscicultores

O Município de Macapá deu início ao calendário de visitas técnicas a produtores beneficiados pelo Programa de Incentivo à Piscicultura. Técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) fizeram vistoria em uma área localizada no KM9, na manhã desta terça-feira, 23.

Cleidson Carvalho, beneficiário do programa, recebeu os técnicos da prefeitura em sua propriedade. Durante a inspeção, foi feita análise de um tanque já escavado pelo produtor e da área para escavação de novos tanques para criação de alevinos. Segundo ele, o apoio do Município irá viabilizar a realização de um sonho. “Sempre tive o sonho de produzir peixe para comercializar, mas, devido aos custos altos, não tive como concretizar esse empreendimento. Agora, com o apoio da prefeitura, esse sonho se tornará realidade”, ressalta.

De acordo com o titular da Semdec, Luciano Dias, a prefeitura buscará alcançar o maior número de beneficiários. “Este ano, seguindo nosso planejamento, buscaremos aumentar o número de produtores incentivados a trabalhar com a prática da piscicultura. Estamos aguardando a entrega de máquinas que irão atuar no campo e, somadas as que a prefeitura já possui, esse trabalho poderá ser otimizado. Com isso, mais produtores poderão ser atendidos. A população terá mais peixe de qualidade nas feiras”, diz.

O Programa Municipal de Incentivo à Piscicultura consiste na escavação de tanques de até 1.500 m², doação de alevinos, acompanhamento técnico especializado, transporte e comercialização do peixe por meio da Feira do Peixe Vivo, realizada pela Prefeitura de Macapá. Em 2017, foram escavados sete tanques, atendendo a necessidade de produtores das regiões de São Joaquim do Pacuí, Casa Grande e Ilha Mirim. Também foram feitas mais de 70 vistorias técnicas, dando orientação e apoio aos piscicultores.

Aline Brito