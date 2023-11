Credbox: saiba como ter acesso à linha de crédito voltada para comerciantes amapaenses

Política pública do Governo do Amapá tem como foco modernização e reestruturação desses negócios, com financiamentos de até R$ 50 mil.

Por: Luan Rodrigues

Lançado na última sexta-feira, 17, pelo Governo do Estado, o programa Credbox permite que empreendedores, donos de pequenos e médios negócios, tenham acesso a uma linha de crédito destinada à reestruturação e modernização de seus estabelecimentos. Os valores do financiamento podem chegar a R$ 50 mil.

O fomento é direcionado a empreendedores que atuam no segmento varejista, como panificadoras, atacarejos, mercadinhos, açougues, miniboxes e outras atividades similares. Para participar, os interessados devem ser microempreendedores individuais ou administrar microempresas e empresas de pequeno e médio porte.

Para análise do crédito, o empreendedor deve ir até a Agência de Fomento do Amapá (Afap), no Centro de Macapá, das 8h às 14h, e dar entrada no processo de maneira presencial.

VEJA AQUI OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Saiba mais sobre a linha Credbox

As modalidades de crédito oferecidas são de “investimento fixo”, que se refere aos recursos necessários à instalação da empresa; “capital de giro”, montante necessário para a manutenção do funcionamento do negócio; e “investimento misto” (fixo e giro). Os prazos de pagamento são de, no máximo, 48 meses, contados a partir do fim do período de carência, de 120 dias, na modalidade de capital de giro; e 60 meses, contados a partir do período de carência de 180 dias, nas modalidades de investimento fixo e misto.

A ação é coordenada pela Afap, com investimentos de emenda parlamentar articulada do senador Randolfe Rodrigues. O órgão se apresenta como um meio para que os empreendedores que têm dificuldades de acessar o mercado tradicional de bancos, obtenham financiamentos para as suas atividades.

As taxas de juros praticadas pela Afap no CredBox são de 1,5% ao mês para aqueles empreendedores que não tiverem restrições no SPC, Serasa e SCR/Sisbacen. Já os interessados que apresentam algum tipo de restrição em algum desses órgãos de proteção de crédito ou equivalentes, a taxa de juros aplicada será de 2,5% ao mês.

Foto: Márcia do Carmo/GEA

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...