Agricultura familiar de Macapá ganha reforço para escoar produtos

Já está nas dependências dos órgãos da Prefeitura de Macapá o caminhão de 15 toneladas que beneficiará mais de 32 comunidades para fortalecer a agricultura familiar do município. O veículo foi entregue nesta sexta-feira, 12, no Parque de Exposições Engenheiro Agrônomo Antônio Roberto Ferreira da Silva (Expofeira), pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, senador Randolfe Rodrigues e pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra.

A entrega de 23 caminhões e duas picapes fez parte da agenda de comemoração dos 10 anos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Todos os municípios do estado foram beneficiados com os caminhões, entre eles Macapá. Os veículos foram adquiridos por meio de convênio com o Governo Federal para serem utilizados nas atividades do PAA.

Eles darão um suporte aos municípios e às secretarias de agricultura, viabilizando transporte eficiente na distribuição de produtos da agricultura familiar, garantindo a qualidade dos alimentos na comercialização, incrementando a renda dos agricultores. O prefeito de Macapá, Clécio Luís, também presente na cerimônia, foi um dos gestores a receber a chave do caminhão que reforçará a logística da agricultura familiar.

“Esse caminhão vem para fortalecer ainda mais a nossa agricultura familiar. Servirá para fazer o escoamento da produção dos distritos e comunidades rurais. Além disso, é mais uma oportunidade para o pequeno produtor expandir seus negócios. Em 2017, obtivemos um caminhão e uma embarcação, também do PAA. Isso significou um avanço positivo para nossos produtores”, destacou o prefeito Clécio Luís.

O senador Davi destacou que gosta de apresentar à população as conquistas. “Na presidência do Senado, estou mostrando que o Amapá é Brasil e cumpriremos com as nossas obrigações. É fundamental fortalecermos a agricultura familiar. O PAA desburocratiza a vida do agricultor, dá oportunidade da comercialização desses produtos que vai à mesa de todos os amapaenses. Essa agenda é construída em conjunto e é importante estarmos em unidade para a população do Amapá”.

Neste cenário, os caminhões também auxiliarão na organização e integração de circuitos de escoamentos de produção, beneficiando diretamente os agricultores e agricultoras familiares. Farinha, frutas, hortaliças, produção em geral serão transportadas no caminhão. Os distritos do polo, minipolo, Coração, Vila do Trem, comunidade das Acácias, Vila Cheiro Verde, Curiaú, Casa Grande, Abacate da Pedreira, Assentamento Padre Jozino, Santo Antônio da Pedreira e região do Pacuí serão algumas das localidades beneficiadas.

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, disse que a política é feita para todos e tem que ser sentida para dar respostas aos que mais precisam. “Sentir na pele o que o povo sente e elaborar políticas eficazes como o PAA para dar respostas do que estamos fazendo. Destinaremos mais de R$ 60 milhões de incentivos ao Amapá para que essa agricultura familiar se fortaleça ainda mais. Com uma boa logística, a produção e o escoamento aumentam e isso será sentido lá na ponta da cadeia. Hoje, a agricultura familiar é responsável por 80% da alimentação que é colocada na nossa mesa”, frisou o ministro.

O senador Randolfe Rodrigues enfatizou que os agricultores são os personagens mais importantes desta entrega. “Os agricultores são os protagonistas deste evento, porque é para quem se destina a política pública e o que ela representa deve ser a fonte diária de inspiração de todos nós. Nós, políticos, estamos exercendo a função pública e nossa função deve ser trabalhada em prol de todos. Temos aqui várzea que pode ser muito bem aproveitada, o cerrado para soja.

Visita ao Barco Escola Samaúma II

As autoridades desembarcaram pela manhã no Amapá e antes da entrega dos caminhões, visitaram, no píer Santa Inês, as instalações do Barco-Escola Samaúma II do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Atualmente, por meio do projeto Florescer, a Prefeitura de Macapá, em parceria com o Senai, oferta cursos de capacitação técnica para beneficiários do Bolsa Família e do Projeto Liberdade e Cidadania.

Entre as autoridades presentes estavam o governador Waldez Góes, o vice Jaime Nunes, senador Lucas Barreto, deputados, vereadores, secretários municipais e estaduais, prefeitos e prefeitas dos municípios do estado e alguns agricultores beneficiados.

